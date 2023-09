Dos malas ideas

En días recientes el Gobierno Nacional lanzó al debate público dos ideas alrededor del transporte que, aunque deberían estar ya descartadas, siguen vivas y coleando. Se trata de la llamada ‘tarifa cero’ para subsidiar el transporte público a través de las facturas de la energía y del subsidio de gasolina para los taxis. Ambos anuncios han sido recibidos con dudas e inquietudes técnicas por los analistas y los expertos, más sin embargo continúan su trámite.



En la ‘tarifa cero’, más que discutir la pertinencia de que el Estado ayude a ciertas poblaciones como estudiantes o los más pobres con el costo de los pasajes, la cuestión radica en el altísimo costo que significaría su aplicación y el duro impacto a los recibos de la luz a miles de hogares.



Un informe del centro de investigaciones Anif contabiliza los potenciales aumentos en la factura del servicio de energía que los bogotanos tendrían que pagar teniendo en cuenta los costos de operación de TransMilenio.



Los hogares capitalinos enfrentarían alzas automáticas de sus recibos de más del doble de lo que actualmente pagan. Es evidente que, en momentos de lucha contra la inflación, establecer esos aumentos para brindar transporte público gratis tendría un negativo efecto en la economía de las familias. Si a lo anterior se suma los efectos del fenómeno de El Niño que ya empujan hacia arriba el costo de la energía, los desequilibrios podrían conllevar consecuencias desfavorables.



La otra idea es la del subsidio prometido por la Casa de Nariño a los taxistas para compensar la subida en los precios de la gasolina. El Gobierno ya está avanzando en el decreto con las definiciones del esquema -llamado inicialmente ‘Competaxi’- que podría superar, en los próximos meses, los $18 mil millones.



Si bien ya no se dará esta tarifa diferencial del combustible directamente en las estaciones -con el riesgo del contrabando y el mercado ‘negro’- no deja de despertar inquietudes montar un subsidio de esta naturaleza por un Ejecutivo comprometido a descarbonizar la economía. Aún más grave si esos multimillonarios recursos salen del fondo FPEC, cuyo déficit es el que se busca cerrar con las alzas a la gasolina.



En conclusión, dos malas ideas que no deberían seguir vivas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda