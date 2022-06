Dudas y preocupaciones

Restan solo cuatro días para que los colombianos elijan en las urnas al próximo presidente de la República y llegue a su fin esta larga y agresiva campaña electoral.

El último tramo de la contienda por la Casa de Nariño ha estado marcado por los escándalos de los videos de la campaña del Pacto Histórico y los ataques personales. A lo anterior se suma la fotografía de una competencia muy reñida por las encuestas y llamados de todos los sectores sociales, políticos y económicos para la aceptación democrática de los resultados del domingo.



En este enrarecido panorama las voces de los empresarios han salido a enviar unas alertas que competen a los aspirantes presidenciales y al resto de la sociedad colombiana. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), manifestó en entrevista con el diario El Tiempo que “hay propuestas de los candidatos que sí nos producen a los empresarios gran preocupación”.



La cabeza de la Andi especifica al menos cuatro áreas donde las promesas de los candidatos no solo son “irresponsables o irrealizables” sino que producirían un “gran daño”. Se trata de la reforma al sistema pensional, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el sistema de salud. Estos son frentes de la mayor trascendencia para el próximo gobierno ya que tocan tanto cambios de seguridad social que anhelan los colombianos más vulnerables como la capacidad futura del país de asegurar sus fuentes de energía.



Otro de los líderes del empresariado, Jaime Alberto Cabal, quien preside el Consejo Gremial Nacional, expresó en entrevista con Portafolio preocupaciones similares. El presidente de Fenalco dijo que la campaña ha dejado un vacío en materia de propuestas más “elaboradas y profundas”, en especial en la agenda económica y social. Para Cabal “quedan muchos cabos sueltos … y muchas dudas a los colombianos de la forma de gobernar en materia económica de cada uno de los candidatos”.



El llamado de Cabal, similar a la advertencia de Mac Master, no sólo se orienta a la concreción y clarificación de las propuestas por parte del ganador del pulso Petro-Hernández del próximo domingo. Incluye la preocupación en ambos dirigentes sobre cómo se van a costear muchas de esas promesas de campaña, sobre la viabilidad técnica y financiera de las mismas y sobre la responsabilidad fiscal necesaria.



No se equivocan la Andi y el Consejo Gremial Nacional en levantar las alertas sobre los costos para las finanzas públicas de un buen número de esas propuestas irrealizables. Al fin de cuentas, no sería la primera vez que esa disparada en el gasto público termine siendo financiada por una mayor carga de impuestos sobre las empresas de todos los tamaños como por una minoría de contribuyentes. Las voces del empresariado reiteran una doble petición: a los ciudadanos para salir a votar masivamente por la alternativa de sus preferencias y a los candidatos y sus campañas para respetar los resultados finales del ejercicio democrático de la segunda vuelta.



En el momento social y económico que atraviesa Colombia los empresarios son un actor crucial para el sostenimiento de la senda de reactivación, para la defensa de las libertades económicas y para la profundización de los esfuerzos para reducir la pobreza y generar empleo e ingresos. Las dudas y las preocupaciones que hoy expresa el empresariado sobre los vacíos, la financiación y los peligros de propuestas puntuales en energía, pensiones, salud y seguridad alimentaria son fundadas y no deben caer en oídos sordos. El próximo mandatario de los colombianos tiene hasta el 7 de agosto para esas claridades.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda