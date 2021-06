Durante el respiro

Poco a poco las actividades económicas del país continúan retomando sus operaciones tras los más de 50 días de protestas y bloqueos, enmarcados dentro del paro nacional. Mientras los promotores de las manifestaciones apuestan a otras rutas políticas para su pliego de exigencias, los sectores de la producción evalúan las billonarias pérdidas y continúan hacia la reapertura total de la economía.

El respiro de las últimas semanas ha estado acompañado de un renovado optimismo en las proyecciones del crecimiento del PIB de Colombia para 2021, los últimos detalles para el arranque del proceso de vacunación de las empresas privadas para la próxima semana y la urgencia de retomar la senda de la reactivación para el tercer trimestre del año. Si bien las mediciones correspondientes a mayo reflejan los impactos de la alta incertidumbre política y social en la confianza de hogares y empresas, las expectativas para los próximos meses han venido mejorando recientemente.



Pero antes de doblar la página de este capítulo, es necesario reconocer que tanto el vandalismo como la violencia y algunos bloqueos continúan en especial en Bogotá y Cali. Cada noche se ha convertido en una oleada de ataques contra la infraestructura del transporte público en la capital del país, así como con otros enfrentamientos que han terminado con el doloroso fallecimiento de jóvenes. Hay zonas de estas urbes donde hoy hay miedo, zozobra y la normalidad no retorna.



Ya sin marchas ni protestas, no hay excusas para continuar impactando la movilidad, los parques y los espacios urbanos de los habitantes de esos barrios donde el paro nacional no ha cesado. Aunque sin la intensidad de hace varias semanas, estos remanentes de las manifestaciones y de los cierres ilegales ya no pueden escudarse en el derecho de expresión del descontento y deben ser removidos por las autoridades. El Gobierno Nacional y las alcaldías de Bogotá y Cali deben integrar rápidamente estas zonas al resto de la reanudación social y económica de las ciudades.



Sin saber en qué momento se reactiva el estallido social, es crucial para el sector privado no cerrar los ejercicios de reflexión sobre el papel que debe asumir el empresariado en la crisis social y en la recuperación económica. Al contrario, este paréntesis debe conducir a una triple dinámica: retomar la ruta de la reanudación de operaciones, entender mejor las conexiones con la responsabilidad social empresarial y participar más activamente en la construcción de una reactivación más equitativa.



Los sondeos de opinión muestran que, durante el paro, una mayoría de colombianos pudieron reconocer y apreciar el rol de generadores de empleo y actividad económica de los empresarios. Al mismo tiempo, si estas semanas de descontento popular no desembocan en una revisión crítica de las iniciativas de responsabilidad social de las empresas, sus prioridades y sus énfasis, se habrá perdido una oportunidad para sintonizar las múltiples intervenciones sociales de las compañías- muchas con generosos presupuestos- con las urgencias y necesidades de las comunidades y de los grupos de interés.



Otro aspecto de la reflexión es mucho más político. Es iluso seguir pensando que las libertades y los consensos que rodean el ejercicio de las actividades empresariales en Colombia son respetados por todos los bloques ideológicos ni que los ciudadanos tienen claridad de los efectos positivos de esos consensos. Al contrario, los ataques al sector privado y las empresas, en medio de la pandemia y de la reactivación de la economía, constituyen un recordatorio de la importancia de esa reflexión en los próximos meses.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda