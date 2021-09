Economía en la campaña

El tiempo va corriendo y se va armando el partidor para la contienda presidencial en 2022. Más que contar con el tarjetón final, hoy existe una lista de una treintena de aspirantes -precandidatos unos, líderes de movimientos y de recolección de firmas, otros- que terminarán decantándose hasta las elecciones de primera vuelta, programadas por la Registraduría Nacional para el 29 de mayo del próximo año.

Si bien, en términos prácticos, la carrera para elegir al sucesor de Iván Duque ya comenzó, ocho meses en política electoral es toda una eternidad.



Las alianzas, los acuerdos y las eventuales consultas internas para los comicios parlamentarios de marzo reducirán y consolidarán las caras y los nombres de los candidatos con más respaldo. No obstante, los temas alrededor de los que girará la campaña política son más estables y menos fáciles de fusionar y de retirar.



A pesar de que Colombia es una nación con una cantidad enorme de problemáticas y asuntos por atender y resolver, la carrera presidencial, como en otros sistemas democráticos, desemboca al final en el debate sobre un puñado de temas.



En ocasiones, la discusión concluye alrededor de una sola cuestión que recoge las demás y define la intención de voto. En 2014, por ejemplo, la campaña desembocó en un plebiscito de continuación o no de las conversaciones de paz. Las huellas del referendo del acuerdo con las Farc de 2016 marcaron la contienda de 2018.



Aún es pronto para saber cuál o cuáles serán los ejes del debate presidencial de 2022. La más reciente encuesta Invamer registró un crecimiento en la preocupación de los colombianos por tres temas: corrupción, desempleo/economía y orden público/seguridad. Simultáneamente el pesimismo, aunque se mantuvo a niveles muy altos del 77 por ciento, ha cedido 13 puntos en los últimos seis meses.



De hecho, la opinión pública ha venido reportando poco a poco una visión menos negativa sobre las perspectivas del desempleo (mejora de 15 puntos porcentuales en 4 meses) y de la economía en general (12 puntos en 4 meses).



La inseguridad, por su parte, alcanzó el más alto pico de percepción negativa (96 por ciento) en 13 años de medición. Este es un paradójico resultado para un gobierno con origen en el uribismo, cuya principal bandera es precisamente la seguridad.



A diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, los votantes colombianos no suelen contar con el entorno y la percepción de la economía en su intención de voto. Los temas asociados al conflicto armado y la paz, así como las características y afiliaciones personales de los candidatos, han pesado mucho más en elecciones pasadas que las propuestas económicas.



No obstante, las condiciones actuales parecen estar dadas para una preponderancia mayor de una agenda alrededor de la reactivación económica, el crecimiento con equidad y las políticas de reducción de la pobreza.



El actual abanico de candidatos cuenta no solo con economistas de profesión sino también con antiguos ministros de Hacienda, ex miembros de equipos económicos e investigadores con formación de doctorado. Que la triple crisis sanitaria, social y económica de la covid-19 abra la puerta para una campaña presidencial con un alto componente de debate económico no significa automáticamente que todas las propuestas sean técnicas, viables y sensatas.



Al contrario, el campo es fértil para el populismo. Un partidor con muchos economistas profesionales servirá para que el debate tenga el nivel necesario para someter las propuestas a la viabilidad y al realismo técnico.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda