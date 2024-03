Que comiencen a escudriñar

La salida del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), Olmedo López, y la posterior denuncia de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República ante la Fiscalía por posibles irregularidades en esa entidad desencadenó un trino del presidente Gustavo Petro sobre la corrupción.



“Todas las personas que hoy dirigen entidades del Gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores”, publicó el primer mandatario.

Este llamado presidencial se hace en medio de uno de los más graves escándalos de potencial corrupción que haya enfrentado el Gobierno Nacional. La UNGRD habría contratado con elevados sobrecostos unos 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades wayuu en La Guajira.



Distintas denuncias, entre ellas de la Unidad Investigativa de El Tiempo, permitieron visibilizar unos ejercicios poco transparentes de contratación estatal, que se firmaron aprovechando el uso de facultades especiales.



“No se puede gobernar con corrupción”, concluye el presidente Petro en su trino. Le asiste la razón al jefe del Estado al demandar de sus altos funcionarios la máxima atención a hechos irregulares en las distintas entidades del orden nacional. No obstante, olvida que el encargado de liderar la aplicación de esta bandera anti-corrupción debería ser el mismo primer mandatario.



Esta es una acción que no se puede delegar y mucho menos un presidente con la trayectoria e historial político de Gustavo Petro.



Parte del mensaje de “cambio” con el que Petro se convirtió en el primer mandatario de izquierda elegido popularmente en Colombia incluía una transformación profunda de las costumbres y prácticas políticas, incluida la llamada ‘mermelada’ y la corrupción.



Para un bloque importante de votantes colombianos, el atractivo de la alternativa de izquierda en las urnas radicó, en buena proporción, en el deseo de una renovación tanto de quiénes gobiernan el país como de cómo lo hacen.



Si bien todas las administraciones deben estar sujetas a los máximos estándares de probidad y honestidad en el manejo de lo público, el gobierno Petro llegó al poder con expectativas ciudadanas aún más elevadas.



Por esa razón, los procesos judiciales del hijo del primer mandatario y otras investigaciones de personas del más cercano ‘anillo’ presidencial no sólo impactaron negativamente la favorabilidad de la imagen del jefe del Ejecutivo, sino también debilitaron la narrativa de un “cambio” con dimensiones históricas.



De hecho, de acuerdo a la encuesta Invamer, en lo corrido de los 18 meses de la administración Petro la percepción del rumbo de la corrupción ha empeorado. Mientras en agosto de 2022, al arranque del gobierno, el 60% de los encuestados consideraba que la corrupción en Colombia estaba “empeorando”, ya en febrero pasado este guarismo alcanzaba el 72%. Es justo decir que, al igual que en la mayoría de mediciones de temas económicos, en los últimos dos meses, esta percepción negativa sobre la corrupción bajó ocho puntos.



La administración Petro sostiene todavía unas credenciales legítimas para denunciar la corrupción, aunque el caso de los carrotanques, los escándalos del círculo presidencial, la licitación de los pasaportes, y otros casos mediáticos, amenazaban con resquebrajar esa autoridad. Esa es la intención del trino del presidente Petro de llamado a sus funcionarios para señalar posibles irregularidades en sus entidades. Pero ese escudriñamiento debe venir directamente del presidente Petro, liderado y encabezado por él, con carácter inmediato y resultados tangibles.





FRANCISCO MIRANDA HAMBUGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda