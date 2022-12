Economía para los jóvenes

La semana pasada el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la conformación de un programa de transferencias de ‘Gestores de Paz’ que “pudiera cobijar a 100 mil jóvenes” en “las zonas de más alta violencia en Colombia”. La propuesta del primer mandatario consistiría en un subsidio de “un millón mensual” para “poder competir contra el salario que le entrega la organización multicrimen” y que como “contraprestación” pueda haber estudio.

Lanzada en medio del debate nacional sobre la liberación de jóvenes detenidos durante el paro nacional del año pasado como ‘voceros de paz’, la iniciativa aún requiere contar con mayor claridad y detalles sobre su focalización, sus criterios de selección y salida, sus condiciones de permanencia y su financiación. En especial, cuando el Estado colombiano ha desplegado por una década el programa ‘Jóvenes en Acción, que ha beneficiado a más de 1,05 millones de estudiantes y que registra en la actualidad 374 mil beneficiarios.



Es indiscutible que el país debe concentrar sus esfuerzos, tanto públicos como privados, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes colombianos. Las protestas sociales de años recientes han tenido como protagonistas a una juventud nacional con un abanico amplio de demandas y de necesidades. Una de las principales, como lo ratifica la más reciente medición de la encuesta de percepción de los jóvenes EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos, es el empleo.



De acuerdo al Dane, en el trimestre móvil agosto-octubre pasados, la tasa de desempleo juvenil reportó un 17,9 por ciento, 2,6 puntos porcentuales menor que la del mismo período en 2021 y 6,8 menos que en 2020. Es decir, la senda de reactivación económica se ha traducido en una recuperación de puestos de trabajo para jóvenes en comercio, agricultura e industrias manufactureras. No obstante, la organización nacional estadísticas contabiliza unos 2,6 millones de personas entre 15 y 28 años de edad que ni trabajan ni estudian, un 22 por ciento de los más de 11,3 millones que conforman esta población.



La pregunta, entonces, es acerca de la conveniencia de montar una iniciativa de transferencias monetarias con un costo anual de más de $1,2 billones, destinada a pagarles a 100 mil jóvenes por no delinquir, y que no a resolver estas necesidades de empleo, educación, salud y formación de los millones restantes. Y la siguiente tiene que ver con el monto del subsidio -un millón de pesos- que será más del 80 por ciento del salario mínimo legal para 2023, que supera los montos de las transferencias de los programas actuales y podría afectar la empleabilidad juvenil. Por último, ¿dónde entra el futuro ministerio de Igualdad en estos esquemas?



La administración de Gustavo Petro, enfrenta el complejo compromiso de cumplir las grandes expectativas que varios millones de jóvenes, hombres y mujeres, han depositado en el primer gobierno de izquierda en el poder. Ese cumplimiento es necesario tanto para el Gobierno como para la sociedad colombiana, que necesita que su juventud encuentre caminos de superación y vea un futuro con oportunidades.



Por esa razón, más que pagarles a 100 mil jóvenes por no delinquir, el ejecutivo debería robustecer financiera, técnica e institucionalmente a iniciativas como ‘Jóvenes en Acción’- que han demostrado sus resultados en 10 años -así como enfocar esfuerzos en generar las condiciones para crear empleos estatales y formales, para impulsar a la juventud emprendedora y para facilitar el acceso a la educación y a la formación para el trabajo. Esto es, una economía que funcione para los jóvenes.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda