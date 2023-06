¿El Congreso del ‘cambio’?

Con la aprobación en sesiones extras de la adición presupuestal por 16,9 billones de pesos y el proyecto que fija el número de diputados, concluyó la primera legislatura del cuatrienio.



Al igual que el triunfo en las urnas del presidente de la República, Gustavo Petro, los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo del año pasado generaron altas expectativas sobre el Congreso que acompaña al primer gobierno de izquierda elegido popularmente.



Estas expectativas surgen desde varios frentes como la renovación de poco más del 60% de senadores y representantes -181 novatos de 285- y de más de un centenar de los congresistas sin una trayectoria política previa y con origen en las redes y en los movimientos sociales. Además, el giro a la izquierda fue evidente en ambas cámaras, así como la conformación de unas amplias mayorías a favor de la agenda de la administración Petro.



En otras palabras, al inicio de la legislatura en julio pasado, el Legislativo entrante se perfilaba como el coequipero ‘ideal’ de la Casa de Nariño para el avance de sus propuestas.



De hecho, el balance de medio tiempo en diciembre pasado registró logros como la aprobación de la reforma tributaria, el Acuerdo de Escazú y la política de ‘Paz Total’, entre otros. No obstante, el 2023 arrancaría con la presentación del paquete de reformas -salud, pensional y laboral- y del Plan Nacional de Desarrollo en unas sesiones extras sin mayores avances.



La segunda mitad de la legislatura estuvo marcada por la fractura de la coalición mayoritaria -con crisis ministerial incluida- y por una radicalización del presidente Petro en la discusión de su agenda de ‘cambio’. En simultánea los índices de favorabilidad del primer mandatario comenzaron a caer en medio de ‘balconazos’ y marchas de apoyo a las reformas, cuyas convocatorias no llegaron al nivel de las manifestaciones de años anteriores. Es decir, Petro perdió el ‘monopolio de las calles’ y mucha de su capacidad de movilización.



Una seguidilla de escándalos en el corazón de la Casa de Nariño terminó por minar el apoyo de las mayorías, mientras las encuestas mostraban una falta de entusiasmo popular por los principales proyectos petristas. Así, en pocos meses, el Congreso pasó del ‘socio’ de las transformaciones al escenario en el cual la pérdida de gobernabilidad y de respaldo ciudadano del Gobierno quedó en evidencia con mayor contundencia.



La tríada de reformas, en las que el presidente Petro había apostado a sostener su propuesta de cambio, viene protagonizando un tránsito accidentado por el Legislativo, aún con las negociaciones ‘al detal’ con los congresistas, que replican las prácticas que el hoy jefe del Estado criticó como opositor. No sólo el proyecto laboral naufragó en comisión, sino que también las perspectivas de las iniciativas de salud y pensional no lucen tan despejadas para la próxima legislatura.



El balance de esta primera legislatura muestra un Legislativo en deuda: de acuerdo a la consultora Orza, la proporción de proyectos gubernamentales aprobados en este primer año de Petro fue menor en comparación con los primeros años de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Sin embargo, la respuesta presidencial al balance ha girado en torno a responsabilizar a los “dueños del capital y los medios” y a anunciar aún más proyectos de reformas en educación y servicios públicos.



Si como dice el dicho sobre las relaciones Ejecutivo-Legislativo, “el primer año es del Gobierno y el segundo es del Congreso”, el camino más aconsejable para el Gobierno Nacional es aceptar los permanentes llamados al diálogo y el consenso tanto de las fuerzas políticas como de los empresarios y gremios.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

