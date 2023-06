La semana pasada, en París, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de “arribistas” a los colombianos que salieron a las calles en las manifestaciones en contra de las reformas de su gobierno.



“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, afirmó el mandatario. “Salió la clase media alta arribista a decir: ¡Fuera, Petro! ‘No queremos sus ideas’”, sentenció el jefe del Estado.

Además de insistir en su tradicional mensaje en que equipara a los creadores de empleo en el país como “esclavistas” y a los trabajadores colombianos como “esclavos”, el presidente Petro reitera en la defensa de su paquete reformista un componente de lucha de clases sociales.



La narrativa presidencial es abierta en el desprecio de sus opositores, no solo porque ejercen la libertad de no apoyar sus ideas sino porque, en juicio de Petro, pertenecen a una clase ‘media alta’.



Estas declaraciones del primer mandatario, quien en teoría debe representar la unidad nacional, son tanto peligrosas como estigmatizantes.



Peligrosas porque en la resistencia a reconocer sus errores políticos, comunicativos y técnicos, el presidente Petro levanta su dedo acusador contra un grupo de compatriotas por el solo hecho de rechazar su agenda de cambio.



Estigmatizantes porque la forma en que el jefe de la Casa de Nariño escoge para señalar a sus contrarios es la de la confrontación de las clases sociales.



Las encuestas de opinión pública señalan porcentajes tan altos de oposición a las reformas de salud, pensional y laboral, que superan las proporciones de las llamadas clases ‘altas y medias altas’.



De hecho, según los cálculos del Dane por ingreso por cabeza, en 2021 los pobres y vulnerables sumaban el 33,6 por ciento y el 23,1 por ciento de la población nacional mientras las clases media y alta, un 39,9 por ciento y un 3,4 por ciento respectivamente.



Pero es claro que, más que la clasificación estadística oficial, lo que buscaba el presidente Petro era replicar la retórica populista del “ellos” contra “nosotros”, del “pueblo” versus “las élites”.



No obstante, las clases medias -así sean “altas y arribistas” como las acusa Petro- están lejos de conformar ese bloque oligárquico y elitista que el mandatario intenta desesperadamente culpar de su incapacidad de persuadir a las mayorías para respaldar sus reformas.



De hecho, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios no pertenecen a esa casta de “herederos de esclavistas” que el presidente colombiano acusa tan alegremente en los salones parisinos.



Más aún, calificar de “arribistas” a quienes luchan y logran la movilidad social en un país tan económicamente difícil como Colombia constituye un reflejo diáfano del desprecio ideológico de la administración Petro a quienes pertenecen a la clase media.



La razón de esos agresivos ataques surge a primera vista: la sola existencia y la eventual prosperidad de estos colombianos contradice la narrativa populista de una Colombia sin oportunidades ni recompensas.



Ser de clase media va más allá de los ingresos- cuyo cálculo por el Dane desata un intenso debate -e incorpora tanto valores colectivos como una visión del mundo-.



Ser de clase media en Colombia se traduce, entre otras cosas, en el convencimiento meritocrático del poder de la educación, en la unidad familiar, en el respeto por el trabajo duro y la honestidad, en la lucha por no depender del Estado y en una valoración positiva del emprendimiento. Valores cruciales en el desarrollo de una economía equitativa y robusta.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda