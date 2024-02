Ajustar, mejor que demoler

Hace una semana este diario conoció y publicó un documento de 85 páginas con 140 artículos que recogen el consolidado de la propuesta del Gobierno Nacional para reformar los servicios públicos en Colombia. Este borrador señala la preocupante dirección en la que la administración Petro quiere conducir la discusión de la actualización de las leyes 142 y 143 de 1994 -que sirven de marco institucional- y la ley 1341 de 2019 sobre las TICs.



La intención de la Casa de Nariño por modificar la prestación y la regulación de los servicios públicos domiciliarios no es nueva.



Hace poco más de un año, el presidente de la República, Gustavo Petro, buscó asumir “directa y personalmente las políticas generales de administración de servicios públicos de Colombia”, con la intención de intervenir en las alzas en los recibos de energía eléctrica.



Afortunadamente, el Consejo de Estado impidió ese ataque a la autonomía de la regulación, con sus efectos en la confianza y seguridad jurídica. No obstante, ese control directo que desea el primer mandatario es otorgado por el articulado preliminar del proyecto de ley. “La regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”, incorpora el texto a la Ley 142. De aprobarse esta medida no solo se pierde el papel crucial de las distintas comisiones de regulación, sino que también se borra de un plumazo un pilar fundamental de la arquitectura institucional.

Al igual que en el decreto, en comentarios, del Ministerio de Hacienda sobre el visto bueno del presidente de la República en las vigencias futuras, estos artículos sustituyen el proceso técnico y autónomo de los entes reguladores por las prioridades presidenciales de carácter político. Y lo peor es que ya la Casa de Nariño cuenta con la posibilidad de designar miembros en esas comisiones regulatorias que sean afines a sus políticas. A pesar de ello, hoy, por ejemplo, continúa la alarmante interinidad en la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).



Es imperioso que los argumentos técnicos, imparciales y objetivos guíen las decisiones sobre los servicios públicos en Colombia, tanto para brindar claridad y consistencia a las reglas del juego como para generar un ambiente de estabilidad para empresas e inversionistas. La institucionalidad que por 30 años ha regido la prestación de los servicios públicos domiciliarios está lejos de ser perfecta, pero ha creado un entorno conducente a mejoras en los accesos. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en las últimas tres décadas la cobertura en energía eléctrica pasó de 85% a 97%, la de acueducto de 76% a 93% y la de gas natural de 17% al 67%.

Este modelo, que hoy pretende la administración Petro prácticamente abolir, ha podido materializar la aspiración de la Constitución de 1991 de combinar las responsabilidades del Estado para la universalización, la solidaridad y la garantía de los derechos, con los beneficios en eficiencia, libertad y sostenibilidad financiera que trae la inversión privada. El panorama actual de los servicios públicos para los colombianos combina empresas públicas, privadas y mixtas.



Sin embargo, el borrador de reforma del gobierno Petro le apuesta a un modelo de preponderancia pública que, como afirma el gremio de servicios públicos, Andesco, “desnaturaliza” el régimen. No se trata de desconocer que existen espacios de mejora en este sector -por ejemplo en lo relativo a tarifas más accesibles, mejor calidad y acceso- pero cabe preguntarse si demoler la arquitectura actual es el camino adecuado. Estos retos podrían abordarse en un espacio público-privado al que gremios y empresas han estado siempre dispuestos a consolidar.

Francisco Miranda Hamburger

Director de Portafolio