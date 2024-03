Bajan los nacimientos

Ayer el Dane publicó su informe de ‘Estadísticas Vitales’ que recoge el comportamiento de los patrones demográficos en nacimientos y defunciones como insumo para ajustar las políticas públicas. El reporte que cubre todo 2023 confirma que se mantiene la tendencia de descenso en los nacimientos en Colombia que ha venido registrándose en años recientes. El año pasado se reportaron 510.537 nacimientos, una caída del 11 por ciento con respecto a la medición de 2022. De hecho, es el número más bajo desde 2014, año en el que este indicador marcó más de 669 mil.



La reducción de los bebés es generalizada en todo el territorio nacional -con excepción del Vichada en 2023-. Más aún, en los últimos cuatro años, caídas de más del 25 por ciento se han presentado en Bogotá (28,4 por ciento), Amazonas (27,7 por ciento), Atlántico (26,5 por ciento), Caquetá (25,1 por ciento) y Guainía (25 por ciento). Es decir, no constituye un fenómeno exclusivo de las grandes aglomeraciones urbanas. Que las colombianas están retrasando la edad en la que optan por la maternidad no desata mayor sorpresa y las estadísticas comienzan a mostrarlo.



Estos guarismos contemplan transformaciones drásticas no solo en el mercado laboral con una presión a una participación femenina mayor, sino también en las tendencias demográficos con respecto al futuro del sistema pensional y de atención a la vejez en el país. Mientras un bloque importante de colombianos continúa su natural envejecimiento, la llegada de jóvenes a aportar con su trabajo y sus contribuciones al equilibrio intergeneracional se viene reduciendo.



Si le añadimos que las defunciones también vienen cayendo -con excepción del pico en 2020 a causa de la pandemia del covid-, la economía nacional se encuentra en un escenario que transita las realidades de países más desarrollados, pero sin los recursos ni un aparato tan sólido de seguridad social. La senda ya viene siendo marcada, de acuerdo a estas mediciones oficiales del Dane, la cuestión que queda entonces es cómo se incorporarán estas tendencias demográficas en las actuales discusiones de la reforma a las normas laborales, la salud y el sistema pensional.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

