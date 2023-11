Cuestión de cómo pagar

El anuncio de la semana pasada de la cadena de farmacias Cruz Verde acerca de la suspensión, a partir del próximo 15 de noviembre, de la entrega de medicamentos No PBS a los afiliados a la EPS Sanitas, develó la alarmante magnitud de la crisis estructural que viene atravesando el sistema de salud en Colombia.



Por una deuda acumulada de $400.000 millones en tres años, la red de droguerías dejará de dispensar medicinas no cubiertas por el Plan Básico de Salud (PBS) a más de 33.000 pacientes con enfermedades de alto costo y otros miles de usuarios.



Sanitas, la segunda EPS más grande del país, hizo claridad en las cifras: de los $55.000 millones de pesos mensuales que le cuesta a la entidad el No PBS, la Adres sólo reconoce unos $32.000 millones.

Por el lado del Gobierno, el Ministerio de Salud responde que está a paz y salvo con esta EPS en lo referente a sus más de 5,8 millones de afiliados. El jefe de la cartera sanitaria, Guillermo Alfonso Jaramillo, reportó pagos por $7,8 billones a Sanitas: $5,7 billones correspondientes al régimen contributivo y 1,6 billones por el subsidiado.

No obstante, en temas de los Presupuestos Máximos, esos recursos que el Estado gira para cubrir servicios y tecnologías no financiados a cargo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), rezagos y ajustes pendientes han desequilibrado las finanzas tanto de Sanitas como del resto de EPS. Esta situación con los medicamentos No PBS, al comprometer la salud de decenas de miles de pacientes con tratamientos delicados, necesita del concurso de todos los actores del sistema de salud para su urgente resolución.

La salida del Gobierno Nacional no puede ser una lavada de manos al afirmar que los pagos son oportunos y que “estamos al día”. Soluciones como el giro directo a los proveedores de medicamentos y el pago de los Presupuestos Máximos de estos dos meses y ajustes al 2022 están en la mesa de diálogo entre EPS y el Ministerio de Salud y deben evaluarse y definirse rápidamente. Esta crisis no surgió ayer ni sorprende a nadie.

Las EPS vienen advirtiendo que los recursos asignados, tanto en la UPC que se gira por cada afiliado como para las tecnologías que no cubre el Plan Básico de Salud, son insuficientes.

El envejecimiento de la población, los rezagos en tratamientos causados por la pandemia, la inflación, entre otros factores, ha generado un crecimiento en los costos totales de atender a los pacientes, que superan los recursos per cápita asignados por el Estado.

A esto se suma un ya de por sí amplio plan de beneficios en salud que aumenta gracias a la generosidad de las decisiones de los jueces y de los decisores de las políticas.

El sistema de salud colombiano, con falencias estructurales, pero también con aspectos destacados, ofrece hoy a los ciudadanos un conjunto de servicios y tecnologías, cuyos costos son más elevados que los recursos que le ingresan. Este desequilibrio está atentando contra la sostenibilidad misma de la institucionalidad y, por ende, contra la prestación final del servicio a los pacientes.

La discusión sobre las garantías para materializar el derecho a la salud a todos los colombianos pasa por sincerar la cuestión de cómo pagar por todos los beneficios que actualmente se disfrutan, incluyendo los no cubiertos por el Plan Básico.

Transita en estos momentos un proyecto de ley de reforma a la salud que debería abordar, de forma estructural, tanto este debate de la sostenibilidad financiera como otros cambios que el sistema necesita. Más que la fijación ideológica en un modelo estatal y en la eliminación de las EPS, la salud requiere de discusiones técnicas para salidas en el corto plazo, arreglos para el mediano y transformaciones con énfasis financiero en el largo.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda