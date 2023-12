El ajuste austral

Ayer, martes, el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, anuncio el primer paquete de medidas del ajuste fiscal, monetario y cambiario dentro del recién posesionado gobierno de Javier Milei. Las ocho disposiciones -que incluyen recortes a nómina estatal, ministerios y subsidios sociales- están orientadas a materializar el fuerte apretón que prometió el nuevo ocupante de la Casa Rosada en su discurso inaugural del domingo pasado.



En su posesión, el presidente Milei apuntó a la grave crisis económica que le hereda la anterior administración peronista: “Nos han dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos para evitar semejante catástrofe”.



No se equivoca el nuevo mandatario austral en concentrar sus primeras acciones y metas de gobierno alrededor de estabilizar la deteriorada economía.



La inflación en Argentina terminará este 2023 en un nivel alrededor del 200 por ciento, mientras los niveles de pobreza e indigencia alcanzan el 45 por ciento y el 10 por ciento de toda la población.



En el corazón de la crisis económica de esta nación del Cono Sur está un desbordado gasto público, representando en un crecimiento sin control del tamaño del Estado y de la nómina estatal, así como en costosos subsidios al transporte y la energía y en generosas ayudas sociales.



Este permanente y agudo desequilibrio de las finanzas públicas ha conducido asimismo a mayor emisión de moneda, desplome del valor del peso argentino, excesivos controles a las exportaciones y a la tasa de cambio y constantes incumplimientos a los compromisos con la banca multilateral y los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como lo afirmó Milei en su discurso: “No pueden quedar dudas que la única opción posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro”.



En otras palabras, la apuesta en el arranque de la administración Milei es la de un apretón en las cuentas públicas y en el funcionamiento del Estado, que no será gradual, sino en forma de terapia de choque. El ‘plan’ anunciado ayer por el ministro Caputo apunta a la reducción del 50 por ciento del gasto de la función pública y de los subsidios al transporte y a los energéticos, la suspensión de las obras públicas y sus licitaciones y la devaluación de alrededor del 50 por ciento del peso argentino.



Aunque este primer paquete de medidas del ajuste esté orientado a evitar lo que el mandatario austral ha llamado la “catástrofe” económica, su implementación empezará indudablemente a pisar callos, a despertar inconformismo ciudadano y a galvanizar las reacciones de la oposición peronista. Sin mayorías en el Congreso, con un origen político de ‘outsider’ y una imagen de radical, el presidente Milei enfrenta el complejo desafío de aplicar su drástica terapia de choque con beneficios en el mediano plazo, aplacar la movilización opositora y persuadir a los ciudadanos de asumir el alto costo social en el corto plazo.



Es decir, si bien la Casa Rosada es consciente de los sacrificios que el apretón demandará en el presente- “Sabemos que a corto plazo la situación empeorará”, dijo Milei el domingo-, los efectos inmediatos del ajuste pueden desembocar en un explosivo coctel social y en una rápida perdida de gobernabilidad de la nueva administración. El presidente Milei no la tiene fácil en el primer experimento de doctrina libertaria en la región y pronto llegará la tensión entre la fórmula ideológica y las complejas realidades políticas y sociales de un país como la Argentina.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda