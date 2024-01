La cita anual en Davos (Suiza) del Foro Económico Mundial ha encontrado en las voces de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Javier Milei, dos abordajes contradictorios sobre cuáles deben ser las prioridades para las economías del mundo y para los empresarios globales. Mientras el mandatario colombiano recoge la visión, hoy convencional, del rol de los Estados y los dineros de los países desarrollados para atender retos como el cambio climático, el jefe del Estado argentino recupera la contribución del libre mercado y de los empresarios.



No se trata de aceptar íntegra y acríticamente los argumentos expuestos por uno u otro presidente, ni de caer en el riesgo de comparar peras con manzanas. Tampoco destacar unas diferencias ideológicas ya previamente identificadas que no deberían sorprender a nadie. No obstante, no deja de ser llamativo el contraste de visiones presidenciales, al menos, frente al papel del empresariado en el desarrollo de las naciones latinoamericanas y a las rutas económicas y sociales que deberían seguir países como Argentina y Colombia.



El presidente Petro aprovechó el encuentro en la ciudad suiza para reiterar el rechazo de su administración a los nuevos contratos de hidrocarburos. “Desde Colombia decimos no más explotación petrolera”, sentenció el primer mandatario.



Queda claro que, sin importar su gran peso en las finanzas públicas y el desarrollo regional, la industria del crudo y del gas natural en el país no cuenta con mayor futuro ni es protagónica para la política de transición energética. Es hora ya de dejar de pensar con el deseo en ese tema, al menos hasta 2026. En vez de estigmatizar a un sector económico específico, el discurso de Milei hace una defensa del empresariado, ya muy escasa dentro de los escenarios multilaterales y de los países más ricos.



“Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del período de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral”, expresó el mandatario argentino ante una audiencia que lleva años exigiendo una agenda con cada vez mayores compromisos empresariales.



A pesar de una percepción ciudadana mayoritariamente favorable en las encuestas de opinión, los empresarios bajo el gobierno Petro son todo menos los protagonistas del crecimiento económico y el mejoramiento social. La lectura gubernamental de los últimos 30 años no es la de los diversos ejemplos de aporte valioso del sector privado a las políticas públicas y provisión de bienes y servicios. Todo lo contrario: sean responsables de la inflación, “esclavistas” y otros señalamientos, los empresarios de todos los tamaños y su legítima búsqueda de ganancias no son para la actual administración “héroes” sino los “villanos” de la película.



La gira de Petro en Davos fue aprovechada para insistir tanto en la agenda de cambio climático y de protección amazónica como en fórmulas que insisten en una financiación de las acciones climáticas por medio de transformaciones en el sistema financiero internacional. Más allá de sus méritos técnicos, esta propuesta presidencial refleja las prioridades del mandatario colombiano y su énfasis en esos encuentros. Milei, por su parte, expresa su preocupación en torno a una Argentina que retorne a una senda de crecimiento económico por vía- y esa es su inclinación ideológica- de la libertad de los mercados.



Si bien parezca obvio, no sobra recordar que una visión que privilegia la iniciativa privada como motor del desarrollo se distancia de aquella en la que el Estado protagoniza múltiples intervenciones en las libertades económicas de hogares, individuos y empresas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda