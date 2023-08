Empresas en el Acuerdo Nacional

Uno de los mensajes más insistentes por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que han marcado los balances del primer año de su gestión, ha sido la convocatoria de un ‘Acuerdo Nacional’.



Si bien es una convocatoria ya lanzada en el pasado por la Casa de Nariño, en varias declaraciones recientes el primer mandatario ha reiterado su invitación a “todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana a ayudar a forjar el Acuerdo Nacional y a volverlo realidad”

La definición de la propuesta del jefe del Estado es simple: “que los partidos del Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas, y ese diálogo hay que comenzarlo”.



Otro pilar de ese ‘Acuerdo Nacional’ cobija a la terminación del conflicto, así como a “ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo”.



El problema no está en si las distintas fuerzas políticas y económicas del país, incluidos los empresarios, coinciden en la necesidad de adoptar cambios para una mayor equidad y justicia social, sino en las formas para definir y acordar las rutas para avanzar en ese cambio.



Además de un espacio común que ambienta la urgencia de definir transformaciones sociales, el sector privado colombiano asimismo busca el debate de propuestas alrededor del crecimiento económico, la atracción de la inversión, el empleo y la lucha contra la informalidad y el mejoramiento de la infraestructura y de las capacidades del aparato productivo.



Un segundo aspecto contempla el momento político en el que el presidente Petro está haciendo este llamado, esto es, la fotografía actual del equilibrio de fuerzas en el Congreso y en el capital de favorabilidad de la Casa de Nariño para impulsar su paquete de reformas.



Con una coalición parlamentaria fracturada, una caída importante en el respaldo de la opinión pública, el poco entusiasmo ciudadano para movilizarse en defensa de los cambios y los nuevos escándalos que golpean el entorno cercano y familiar del primer mandatario, el Gobierno Nacional ha perdido para el segundo año la posición de fuerza desde la cual empujó su agenda en el primer año.



Tercero, una genuina convocatoria de un ‘Acuerdo Nacional’ no puede partir, como lo deja entrever el presidente Petro en sus recientes discursos, de la solicitud unilateral de “cesiones” de actores sociales como los empresarios para abrazar las posturas del Ejecutivo. Estaríamos entonces ante un acuerdo parlamentario para aprobar, sin mayores cambios, las iniciativas legislativas de la Casa de Nariño.



Lo que Colombia necesita, más que transformar en ley los deseos de un bloque político hoy en el poder, es una verdadera discusión amplia sobre los principales desafíos de la sociedad y algunos acuerdos mínimos para avanzar en el camino para abordarlos y resolverlos.



Un cuarto punto compete a la participación activa del sector privado en la construcción de esos pilares fundacionales de un ‘Acuerdo Nacional’. Junto a la profundización de la democracia, la consecución de una paz duradera y una mayor equidad social, una convocatoria de esta naturaleza requiere incorporar las preocupaciones y las urgencias de los actores que mueven la economía, la inversión y la generación de empleo y riqueza. Sin las empresas ni los empresarios, las rutas de la transformación social colombiana estarán siempre incompletas.



Lo anterior demandaría del Gobierno entender las dificultades de convocar un acuerdo para empujar unas reformas sociales, cuyo contenido no goza hoy del respaldo político, del fervor ciudadano ni del consenso mayoritario desde el punto de vista técnico.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

