Los datos del informe del Dane sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de este año no podían estar peores. La economía colombiana entró en terreno negativo con un -0,3%, por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas del mercado. Con excepción del choque global de la pandemia de covid-19, esta caída de la actividad económica del país es la más grave en lo corrido de este siglo XXI.



El reporte de la organización estadística muestra unas tendencias que, aunque ya previamente identificadas, no dejan de ser alarmantes. De las doce actividades económicas medidas, cinco registran tasas de crecimiento anual en rojo: construcción (-8%), industrias manufactureras (-6,2%), comercio (-3,5%), información y comunicaciones (-1,2%) y actividades profesionales (-0,8%).



Los sectores de administración pública (5,3%), actividades artísticas y entretenimiento (4,9%) y explotación de minas y canteras (3,5%) son los que reportan mejores desempeños positivos. Los descensos en la industria, los comercios y la construcción, en especial la de vivienda, llevan meses sin que haya una respuesta integral por parte del gobierno Petro ni una intención de concertar con los gremios productivos estrategias y medidas orientadas a mitigar este descalabro.



Además, estamos a pocos meses de que estos comportamientos negativos de los sectores tradicionalmente jalonadores de la economía y el consumo empiecen a reflejarse en la dinámica del empleo. Esto debería despertar todas las alertas ya que los hogares de los colombianos comenzarán a experimentar con severidad el golpe que trae una desaceleración económica pronunciada. Es decir, no es gratuita la preocupación sostenida de los ciudadanos frente a la agenda económica y de empleo dentro de las principales problemáticas que hoy enfrenta el país.



Otro aspecto que, sin ser novedoso continúa como señal de alarma, es la caída en la inversión. La formación bruta de capital marcó una contracción anual de 33,5%, mientras que la formación bruta de capital fijo registró una reducción de 11%. La demanda final interna sufrió un descenso de 6,8%, también un signo que ubica este momento económico en el rango de coyunturas críticas como la pandemia y la crisis de fines de siglo pasado.



Una economía con estas dinámicas negativas requiere de un liderazgo que supera los esfuerzos provenientes del sector privado y empresarial. El primer paso que debe dar el gobierno Petro es el reconocimiento de la gravedad de la situación, sin espejos retrovisores ni excusas en los factores externos, que influyen pero que no explican lo hondo del bajón actual. Señalar al Banco de la República por la política de altas tasas de interés no sirve para desviar la atención ni para excusar la ausencia de un plan contracíclico integral que guíe la reactivación de la economía.



De hecho, con una variación anual de precios por encima de los dos dígitos y con presiones como las alzas de combustibles que impiden un mayor ritmo de descenso, lo más probable es que el Emisor mantenga las riendas por un tiempo adicional.



Tampoco ayuda la respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, al arremeter contra la regla fiscal. El problema no está en los mecanismos de prudencia fiscal, sino en los motores apagados de la economía, la baja ejecución de las políticas públicas, la incertidumbre que trae el paquete de reformas y los mensajes ambiguos que espantan y confunden las inversiones. A lo anterior se añade la incapacidad del Gobierno de encontrarse con el sector empresarial para definir rumbos conjuntos que dinamicen la actividad económica.​

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

En X: @pachomiranda