Gas nacional, primero

Mientras la industria del gas natural en Colombia se encontraba en el congreso anual de su asociación Naturgas, la cumbre presidencial entre Gustavo Petro, de Colombia y Nicolás Maduro, tocaba, entre otros temas, la propuesta de un acuerdo energético binacional, que incluiría reavivar la propuesta de importación de ese energético vía la empresa Pdvsa desde el vecino país.



Comprarle este combustible a Venezuela mediante el gasoducto binacional Antonio Ricaurte es una de las varias alternativas que tiene Colombia para enfrentar la realidad de los problemas de abastecimiento que se estiman para los próximos años. De hecho, no son pocos los obstáculos financieros, jurídicos, operativos y hasta geopolíticos que se deben superar para que esta propuesta de importación se materialice.



Más allá de estas dificultades técnicas, la pregunta es qué tipo de salidas debe desplegar el país bajo la premisa de sostener y fortalecer su soberanía energética. Si se parte de la necesidad de que una nación como Colombia saque el máximo provecho de todos los recursos energéticos a su disposición en aras de no depender de otros países, el camino más claro es el estímulo inquebrantable de producción local.



En otras palabras, los esfuerzos, tanto públicos como privados, en torno a asegurar el abastecimiento confiable, accesible y sostenible de gas natural, convergen en sacar las moléculas que hoy se encuentran en los yacimientos continentales y de costa afuera. No obstante, dada la postura negativa de la administración Petro ante la nueva exploración de hidrocarburos, esto es más fácil decirlo que hacerlo.



Ni siquiera el preocupante bajo nivel de las reservas probadas del energético (7,2 años y una reducción de casi el 50% en una década) ha movido ostensiblemente la aguja de la Casa de Nariño para abrazar las ventajas del gas natural como combustible ‘puente’ de la transición energética. Por esa razón, son bienvenidas las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, acerca de un “plan de abastecimiento” con medidas de corto plazo orientadas a lograr la comercialización de los recursos de Parex en Arauca, avanzar en el marco regulatorio para la explotación costa afuera y superar los problemas sociales y de trámites ambientales.



La priorización de la exploración y explotación del gas natural en territorio colombiano constituye una estrategia factible, accesible, económicamente sensata y responsable con la soberanía energética. Desarrollarla requiere las correctas señales regulatorias y jurídicas para empresas e inversionistas, implementar cambios en transporte y comercialización, agilizar licencias y consultas, construir las infraestructuras y conexiones faltantes, entre otras líneas de acción.



A lo anterior deben añadirse las condiciones favorables del gas natural en el marco de la discusión de una transición energética ordenada, gradual y sostenible. Este combustible es vital en la superación de la pobreza energética de miles de hogares colombianos, así como cuenta con un gran potencial en rutas de descarbonización y reducción de huella en transporte e industrias. Extraer las moléculas, transportarlas, comercializarlas en un mercado eficiente, conducirlas a hogares y empresas en un entorno de bajas emisiones, constituyen los retos que el Gobierno Nacional, de la mano de reguladores y empresas privadas, debe resolver con la mira puesta en mayor producción local.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda