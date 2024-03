Inseguridad y economía

Más de una decena de atracos masivos en las semanas recientes en Bogotá -incluidos varios en restaurantes ubicados en sectores exclusivos de la capital y con gran despliegue mediático- han puesto sobre la mesa nuevamente el tema de la inseguridad urbana. Esta situación ha servido de difícil bienvenida a la recién inaugurada alcaldía de Carlos Fernando Galán, que arrancó con mucho optimismo: un 54 por ciento de aprobación de gestión en la más reciente encuesta Invamer.



No genera mayor sorpresa que la lucha contra la criminalidad esté dentro de las prioridades de nueva administración distrital. De hecho, uno de los mensajes más repetidos de la campaña fue “Bogotá camina segura”. El alcalde Galán ya anunció una estrategia concentrada en delitos como el homicidio, el robo -incluyendo el de establecimientos comerciales- la extorsión y el microtráfico, así como la llegada de 700 policías, dos helicópteros adicionales y el fortalecimiento de la acción de seguridad en los frentes locales.



Es evidente, por el liderazgo que ha asumido el Distrito, que el mandatario local ha comprendido la capacidad de estos hechos de inseguridad en la ciudad de impactar desfavorablemente el optimismo y la ‘luna de miel’ con la que arranca su administración. La tentación de irse por el camino de la diferencia entre la ‘percepción’ y la ‘realidad’ es alta para las autoridades capitalinas, pero, a su vez, riesgosa. Si bien las estadísticas oficiales no registran esa disparada de los hurtos y los homicidios, el efecto de estos asaltos masivos a comercios y restaurantes no debe ser minimizado.



Otro aspecto para enfrentar de inmediato estos deterioros de seguridad está en sus consecuencias sobre las actividades económicas como el comercio, la gastronomía, la hotelería y el turismo. De acuerdo a una reciente encuesta de Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 59 por ciento de los empresarios consultados no se siente seguro en su localidad y un tercio ha sido víctima de algún delito. Integrar medidas que apunten a realidad y percepción es la apuesta del alcalde Galán y aún es temprano para evaluar su efectividad ante la criminalidad capitalina que arrancó el año mucho más desatada.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda