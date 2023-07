La faceta social

La semana pasada se publicó la séptima medición del Índice de Inversión Social Privada (IISP), iniciativa de la firma Jaime Arteaga y Asociados que busca medir la decisión voluntaria del sector privado al destinar recursos en proyectos sociales y ambientales.

De acuerdo a este informe, en el que participaron 165 empresas dentro de las mil de mayores ingresos del país que suman ventas anuales por el 37 por ciento del PIB, el sector privado colombiano invirtió en iniciativas sociales 5 billones de pesos en 2022.



La radiografía de este índice refleja que, como destinación voluntaria, estas compañías invirtieron 2,5 billones de pesos y, de entidades privadas de desarrollo, otros 1,3 billones de pesos. Esta faceta social de las empresas está enfocada principalmente en proyectos de desarrollo socioeconómico (19 por ciento), seguido muy de cerca por la infraestructura (17 por ciento) y el desarrollo rural (16 por ciento).



Además, llega a un 70 por ciento de los municipios colombianos. En materia ambiental el monto de recursos alcanza los 4,1 billones de pesos, alrededor de una tercera parte se trata de inversiones de carácter voluntario. El alcance de estas iniciativas cobija al 34 por ciento de los municipios del país y se concentra en gran parte en atender las emisiones de gases efecto invernadero (32 por ciento). Mientras el 80 por ciento de estas inversiones sociales privada está focalizada en beneficiarios pertenecientes a población vulnerable y el 62 por ciento beneficia a población rural.



Este panorama ratifica un dinámico esfuerzo por las empresas colombianas para desplegar su función social y su responsabilidad corporativa no solo con un abanico amplio de proyectos en el territorio, sino también con criterios y estándares cada vez más profesionales. Por otro lado, el 39 por ciento de las compañías de esta muestra invirtió el año pasado casi medio billón de pesos en municipios PDET. Con cada vez más departamentos, comités de junta directiva y políticas de sostenibilidad, el mundoempresarial colombiano- al menos el de las más grandes- dejó de ser ajeno a esta agendaambiental, social y de gobernanza.



Iniciativas como la de ‘Empresas Inspiradoras’ de la Fundación Andi- en la que Portafolio participa- reconocen precisamente las experiencias empresariales que, a través de la generación de impacto social positivo, mejoran el impacto de los negocios. No sorprende entonces que, según la encuesta del Laboratorio Empresarial de la Universidad del Rosario, el Centro Nacional de Consultoría y EL TIEMPO Casa Editorial, el 66 por ciento de los colombianos admira y respeta a las empresas y el 46 por ciento considera que éstas recibencompleto apoyo en las comunidades en las que operan.



Si bien la creciente narrativa en contra de los empresarios ha subido de tono y ya empieza a elevar el rechazo popular, de acuerdo a la más reciente medición de Invamer, el 53 por ciento de los colombianos tiene una opinión favorable de los empresarios. No hay que llamarse a engaños: que el púlpito presidencial estigmatice al sector privado y desconozca la contribución de las compañías al desarrollo social genera un efecto en la opinión pública que no se puede minimizar.



Sin embargo, mediciones como este Índice de Inversión Social Privada, y otros esfuerzos académicos y gremiales similares, ratifican que las estrategias sociales y ambientales de las empresas siguen creciendo y robusteciéndose. Aunque falta mucho por avanzar y que muchas empresas, en especial medianas y pequeñas, todavía deben apropiar estas reflexiones, la narrativa de un empresariado insensible a las comunidades y de espaldas a la sostenibilidad no se ajusta a la realidad.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda