La otra reforma

En medio de las discusiones sobre el proyecto de ley de reforma al sistema de salud, que impulsa el gobierno Petro, se está abriendo otro importante frente de debate con graves consecuencias al sector. Se trata de los preocupantes resultados financieros que están registrando las Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como el llamado de alerta de tres en particular- Sura, Sanitas y Compensar- sobre su viabilidad financiera en el corto plazo.





De acuerdo a cifras del ente de vigilancia, con corte a junio pasado, de 26 EPS analizadas, 16, incluidas varias de las líderes del sector, reportaron pérdidas que superaron los $468 mil millones. Igual alarma despierta el serio deterioro patrimonial que enfrenta la totalidad del sector: el patrimonio negativo alcanzó los $2,7 billones , con una disparada con respecto al 2022.



Al mismo tiempo, según un estudio de Gestarsalud, las enfermedades crónicas no transmisibles, su atención, costo y su número de pacientes, vienen aumentando, generando una presión financiera adicional al sistema. En el caso particular de las tres EPS -Sura, Compensar y Sanitas-, la situación es crítica, afectaría la operación y gira en torno a tres asuntos: un valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud, una distribución inequitativa de las cargas y de los recursos que perjudica a unas EPS y el pago demorado de montos adeudados por presupuestos máximos, recobros, canastas covid, licencias y demás.



Todos estos aspectos apuntan a una crisis financiera tangible en el sector de la salud. Es necesario recordar que esta situación tiene raíces estructurales y viene heredada de tiempo atrás. No obstante, el deterioro en las finanzas ya amenaza directamente a la operación, esto es, a la prestación de los servicios a los pacientes, al menos en Sura, Compensar y Sanitas.



Si bien el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, rechazó la magnitud de la situación -“no hablemos de crisis, donde no la hay”- las cifras hablan por sí solas, así como la advertencia de estas tres EPS, que concentran un número importante de los afiliados.



Más allá de las declaraciones ministeriales -e incluso de varios trinos del presidente de la República, Gustavo Petro- que minimizan y desconocen la magnitud de la problemática, el ministerio de Salud recibió a los representantes de estas EPS en crisis y abrió dos mesas de trabajo para tratar el entendimiento de las cifras de cartera frente a los servicios de alto costo, y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).



La disponibilidad de la cartera sanitaria para el diálogo técnico en estas dos temáticas merece reconocerse y, al mismo tiempo, abre un espacio oportuno para debatir estos cambios necesarios al financiamiento del sistema y a una redistribución equitativa de los recursos. Es insostenible para las EPS más grandes, con mejor reputación y atracción de afiliados, continuar recogiendo los pacientes de mayor costo y desarrollando una “concentración asimétrica de las cargas de enfermedad”.



La alineación de los incentivos alrededor de la UPC requiere importantes ajustes que no castiguen con insolvencia y mayor desangre financiero a las EPS con mejor atención. El sistema está en mora de revisar la suficiencia de la UPC, que varios estudios estiman que no alcanza a cubrir los costos de atender los servicios del plan de beneficios.

En conclusión, las dos mesas técnicas necesitan avanzar con sentido de urgencia en poner estos retos financieros en la mesa y ponderar soluciones efectivas que apuntalen el sistema y fortalezcan la atención a los pacientes.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portaflio.co

En X (Twitter): @pachomiranda