Las obras no deben parar

Por dos días consecutivos este espacio editorial ha solicitado al Gobierno Nacional “cuentas claras” en el Presupuesto General de la Nación (PGN), en especial las 108 obras por unos $13 billones que no se encuentran técnica y jurídicamente desagregados. Las consecuencias legales, económicas y políticas se están desarrollando en múltiples frentes que van desde un choque de trenes con el Congreso de la República- que debatió el proyecto de ley presupuestal- como las señales contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista.



Un caso particular es la Primera Línea del Metro (PLM) de Bogotá, el proyecto individual de mayor asignación dentro del paquete de 108 iniciativas con $776.139 millones que hoy siguen en vilo. Precisamente fue esta megaobra, una gran aspiración de los habitantes de la capital del país, la que empleó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el ejemplo para ilustrar la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de “reorganizar” las prioridades vía la renegociación de las vigencias futuras en conexión con el avance de las obras.



Dos días después, el jefe de las finanzas públicas y el ministro de Transporte, William Camargo, realizaron un sobrevuelo en helicóptero sobre el corredor de la PLM para “revisar el estado de avance de las obras”. “No hay pilotes a lo largo de la vía, predios comprados y derrumbados y deforestada la Primero de Mayo”, concluyó el Ministro de Hacienda. Si se juntan ambos hechos del pasado fin de semana y se añade la abierta hostilidad del gobierno Petro a este proyecto capitalino, la preocupación por la inseguridad de los $776 mil millones se dispara.



La Primera Línea del Metro de Bogotá registra avances en sus tres componentes: concesión de obras, traslado anticipado de redes y tema predial. En conjunto el porcentaje de progreso es de alrededor de 28,93%, frente a un objetivo de 30,46% dentro del cronograma. Esto constituye un importante avance si se tiene en cuenta la magnitud y los retos de un proyecto de esta naturaleza. La confusión sobre los porcentajes de los retrasos -a la que Portafolio lamentablemente contribuyó y por lo cual rectificó y pidió excusas- no debe usarse como justificación para “legitimar” que se entreguen menos dineros que los comprometidos.



Así como la PLM, el centenar de obras, cuyos recursos presupuestales para el año 2024 continúan hoy en el aire, deben ser revisadas en sus avances o retrasos bajo criterios técnicos y contractuales. Ni siquiera el esperado informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) se convirtió en ese insumo técnico que sirviera de batería a la Casa de Nariño para soterrar la Primera Línea del Metro de Bogotá. Como se ha reiterado en ocasiones anteriores, es momento que la administración Petro deje avanzar este anhelo de los capitalinos y no poner en riesgo los necesarios dineros del erario nacional.



Por los lados de Antioquia, sus gobernantes están reclamando seguridad para los proyectos de infraestructura del departamento y de su capital, Medellín. Al blandir el presupuesto como un instrumento para cambiar discrecionalmente los montos de los compromisos adquiridos con iniciativas como el túnel del Toyo, el metro ligero de la capital paisa y varias autopistas, los señalamientos de centralismo o de castigo regional ganan sustento.



El Minhacienda debe acelerar el decreto que corrija y discrimine con detalle los recursos asignados a las 108 obras en vilo y así cerrar este debate. Y debe hacerlo con los montos originalmente asignados por el minhacienda y Planeación Nacional, que publicó este diario. Sin caprichos ni castigos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda