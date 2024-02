Libertad, en serio

La Fundación Heritage, tanque de pensamiento basado en Washington, publicó recientemente la trigésima edición de su Índice de Libertad Económica, que midió 12 variables para 184 países del mundo, entre la segunda mitad de 2022 y la primera mitad de 2023. Colombia, desafortunadamente, registró una calificación de 59,2, el punto más bajo en los treinta años de medición y ocupó el puesto 82, retrocediendo unas 22 posiciones en el listado global.



Entendiendo las libertades económicas como esas capacidades de los individuos de trabajar, invertir, producir y consumir sin restricciones ni coacción más allá de las necesarias para mantener esa condición, este indicador mide aspectos como la carga impositiva y el gasto gubernamental, el respeto a los derechos de propiedad, la efectividad del aparato judicial, la eficiencia regulatoria y el desarrollo a los mercados libres. Colombia, concluye el reporte, es hoy “mayormente no libre” debido a “políticas crecientemente estatistas que han generado incertidumbre”.



Más allá de los aspectos relacionados con la metodología, las fuentes cualitativas o las definiciones de este informe internacional, sus resultados constituyen otro llamado adicional a la preocupación colectiva por el deterioro de la confianza y la seguridad en la economía colombiana. Que un índice global como éste recoja un deterioro tangible y comparativo del deterioro en el mantenimiento de las reglas del juego para hacer negocios en el país no debe caer en oídos sordos.



Si bien recientes hechos como la intención de renegociar las vigencias futuras no alcanzaron a entrar en la medición de la Fundación Heritage, éstos se enmarcan en las complicadas relaciones que se han desarrollado entre los empresarios privados y la administración Petro. Permanentes ataques sobre el ejercicio empresarial, así como contra las legítimas utilidades, hacen parte de los discursos tanto del presidente de la República como de sus principales ministros.



A lo anterior se debe añadir un desconocimiento flagrante y un abierto rechazo a la contribución del sector privado a sectores de la economía colombiana como los servicios públicos, la salud, la infraestructura, la industria, la construcción, la energía y el comercio. Los articulados de las principales reformas petristas, que transitan por el Congreso de la República, se caracterizan por un marcado sesgo anti-empresa y contra el rol privado -incluso desmantelando arquitecturas institucionales que han mostrado sus beneficios-.



Con contadas excepciones -como por ejemplo ‘Misión La Guajira’ que desarrolla el grupo empresarial al cual pertenece este diario- los llamados para fortalecer los espacios de cooperación y coordinación público-privada enfrentan dificultades para construir una agenda de trabajo. En momentos en que la economía colombiana requiere con urgencia reactivarse, será la resiliencia de la empresa privada, como ha sucedido en crisis anteriores, la que jalonará el crecimiento y protegerá los puestos de trabajo.



A diferencia de libertades políticas como la de expresión, prensa o asociación, las libertades económicas no cuentan con una conciencia colectiva sobre su protección y cuidado. La capacidad de crear empresa y recibir sus ganancias o de no sufrir indebida coerción gubernamental en los negocios es hoy víctima de estigmatización, muchas veces por declaraciones del propio Gobierno.



Es urgente tomarse en serio la defensa y la concientización de las libertades económicas y su rol vital en el desarrollo social y económico del país. Más que bandera ideológica o electoral, es cuestión de supervivencia empresarial.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda