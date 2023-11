Más que un tinto

La prolongada y accidentada discusión del paquete de reformas -salud, pensional y laboral- ha marcado el año político para el gobierno del presidente, Gustavo Petro.



Prácticamente, todo lo corrido de 2023 la Casa de Nariño ha impulsado estos tres proyectos de ley sin lograr, hasta ahora, avances sustanciales alrededor de ninguna, mientras se fractura la coalición parlamentaria que respalda al Ejecutivo.



La iniciativa alrededor del sistema de salud -la más adelantada del paquete gobiernista que transita en la Cámara de Representantes- no ha podido retomar su ritmo de discusión tras las elecciones regionales del pasado 29 de octubre. Los esfuerzos del Gobierno de acelerar el debate del articulado se han estrellado con la fuerte resistencia de los bloques opositores. Tampoco han ayudado al ambiente del proyecto las denuncias de ‘micos’ legislativos en el texto, como la politiquera proposición para eliminar el concurso de méritos para escoger los gerentes de los hospitales.



El estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso impulsó hace unos días al presidente Petro a invitar a “tomar tinto” al partido opositor Centro Democrático para hablar de esos reparos. El expresidente Álvaro Uribe ya confirmó la aceptación a asistir a la reunión en Palacio de Nariño para el próximo miércoles, aunque la Casa de Nariño no cedió en la suspensión del trámite parlamentario que debería continuar este martes.



Si bien el gobierno Petro no se ha caracterizado por conciliar sus posturas, la disposición uribista y de los demás bloques opositores al diálogo es una muestra de talante democrático y de respeto institucional. Más allá de los resultados de esa cumbre Petro-Uribe, ha quedado claro en las últimas semanas que la Casa de Nariño no cuenta hoy con una estrategia despejada para la aprobación no solo de la reforma a la salud, sino también de los dos proyectos restantes.



Si de democracia se está hablando, es necesario además reconocer que el paquete de reformas no ha despertado ni entusiasmo ciudadano tangible ni un mayoritario respaldo popular, a pesar de las continuas invitaciones gubernamentales a la movilización.



Distintas mediciones de opinión pública en este año han mostrado que, aunque los ciudadanos identifican cambios para la salud como, por ejemplo, el acceso a especialistas y la atención en regiones apartadas, el modelo estatizado que impulsa el Ejecutivo no es la prioridad.



Con respecto a las otras dos reformas, la falta de consenso tanto en el Congreso como en la sociedad y los expertos también ha complicado las aspiraciones del Gobierno.

La preocupación sobre los efectos fiscales futuros del articulado sobre el sistema de pensiones sigue creciendo mientras los representantes de los empresarios -en especial los pequeños- advierten sobre las consecuencias de elevar los costos de contratación en momentos de desaceleración económica. Existe un desfase evidente entre la agenda de cambios escogida por la administración Petro y las angustias actuales de los colombianos alrededor de la inseguridad, el costo de vida y el empleo.



Las perspectivas para el trámite de las reformas petristas se están deteriorando, en particular sin acceder a modificaciones en los actuales articulados presentados. Si bien la política es el arte de despejar esos ambientes enrarecidos a partir de acuerdos y concesiones, el presidente Petro todavía no da muestras de ceder en los aspectos más polémicos de los proyectos de ley.



Sin respaldo popular ni mayorías legislativas, llegó para el Gobierno el momento de reconsiderar el paquete completo de reformas con miras a 2024.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

En X: @pachomiranda