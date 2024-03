Mayor contundencia

En esta semana el gobierno de Venezuela desató una arremetida contra la líder opositora, María Corina Machado, tras arrestar a dos de sus colaboradores. El régimen encabezado por Nicolás Maduro ha detenido ya a siete personas que integran la campaña de la dirigente en un esfuerzo sistemático de capturas, estigmatizaciones e intimidaciones contra las fuerzas de la oposición democrática del vecino país.



La ofensiva del régimen chavista se da precisamente en las fechas de inicio de las postulaciones de candidatos al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Precisamente es la capacidad de Venezuela y su gobierno bajo Maduro de convocar y celebrar verdaderas elecciones libres y democráticas lo que está hoy en juego. De hecho, lo que hace unos meses se vio posible -e incluso condujo a EE. UU. a levantar sanciones contra Caracas- hoy lamentablemente se percibe lejano.



Ha quedado claro que Nicolás Maduro no está dispuesto a cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos de Barbados, que incluyen la liberación de prisioneros políticos -sólo un puñado ha recibido ese beneficio- como la realización de comicios genuinamente democráticos. Señal tras señal, el gobierno venezolano le cierra las puertas a competir en franca lid con la oposición.



María Corina Machado, líder opositora que salió victoriosa de las primarias realizadas en octubre pasado, podría derrotar con amplitud a Maduro si se llevaran a cabo elecciones libres, de acuerdo a las pocas encuestas disponibles. No obstante, una decisión judicial inhabilitó a Machado por 15 años para cargos públicos y le impide participar de la jornada electoral de julio, en un fallo abiertamente criticado por EE. UU. y otros países que respaldaron los acuerdos de Barbados.



La reciente represión del régimen de Maduro contra Machado y sus seguidores ha sido condenada explícitamente por altos funcionarios del departamento de Estado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Misión Independiente de las Naciones Unidas para Venezuela. En el caso de esta última, la ONU alerta que se ha “reactivado la modalidad más violenta de la represión” y su informe identifica “conspiraciones ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.



En este deteriorado escenario el gobierno colombiano no ha manifestado una contundencia similar a la presentada por Washington o las Naciones Unidas. Desde Montería el canciller encargado Luis Gilberto Murillo afirmó que “Colombia expresa su preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en la ruta del proceso político en Venezuela en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados”. La cercanía ideológica del presidente de la República, Gustavo Petro, con Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela es abierta y se ha reflejado de múltiples formas, incluido un esfuerzo colombiano para reactivar el comercio binacional. También se podría interpretar la débil respuesta de la Casa de Nariño como un gesto estratégico para mantener canales de interlocución con Caracas.



Sin embargo, ni los factores económicos ni los políticos son suficientes para justificar la posición de Colombia ante la renuencia de Maduro a celebrar las elecciones libres. El comercio colombo-venezolano sólo aumentó 6,5% en 2023 frente a 2022, mientras que Venezuela se queda sin aliados, incluido un eventual giro de Washington. Es momento para que el gobierno colombiano adopte una postura más contundente sobre la urgencia de comicios democráticos en el vecino país.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda