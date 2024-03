Mirar hacia adelante

El domingo pasado, en medio de la expectativa del anuncio de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y tras la suspensión del cese al fuego con las disidencias del ‘Estado Mayor Central’, la Casa de Nariño anunció una alocución presidencial. En vez de referirse a estas temáticas de urgente coyuntura, el primer mandatario dedicó su intervención a proponer una “nueva alternativa de metro, que vamos a llamar mixto”.



El Presidente de la República expuso entonces una propuesta de soterrar un tramo del proyecto de infraestructura que actualmente desarrolla el Distrito. “Hoy el mejor metro para Bogotá es el metro mixto” concluye Petro luego de afirmar que “la ganancia social en 30 años de la propuesta que le hacemos a la alcaldía y a Bogotá es un 60 por ciento superior a la propuesta actual del gobierno”. Días antes, el jefe del Estado le había pedido al Distrito Capital “recapacitar”.



Al día siguiente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán respondió contundentemente al presidente Petro: “Frente al metro de Bogotá, ni un paso atrás”. El burgomaestre capitalino manifestó no estar dispuesto a “cambiar certezas por incertidumbre”. El Distrito Capital ya ha realizado inversiones en la primera línea del metro de Bogotá por unos 2,9 billones de pesos y el proyecto ya registra un avance del 30,86 por ciento que incluye el traslado anticipado de redes, la gestión predial y el contrato de concesión -en un 21 por ciento-.



Acierta el mandatario local en mantener su compromiso con la continuación del contrato para construir la principal obra de infraestructura del país. El momento de introducirle modificaciones tan drásticas a este proyecto, como lo es soterrar un tramo, ya pasó y la responsabilidad del Distrito es seguir impulsándolo para que pueda entrar en operación en el primer trimestre de 2028. Los cambios profundos que ahora propone el presidente Petro con su opción ‘mixta’ pospondrían otros cuatro años la entrega para el año 2032.



Los capitalinos no sólo desean que esta primera línea del metro de la ciudad sea una realidad operativa lo más pronto posible, sino también se han manifestado a favor de la alternativa elevada en las urnas en más de una ocasión. La insistencia del Gobierno Nacional en alterar los detalles del proyecto no está sustentada políticamente en ningún clamor o preferencia abierta de la ciudadanía. Al contrario, el hoy alcalde Galán prometió en su campaña el avance de la iniciativa. “Yo, como alcalde de Bogotá, fui elegido para continuar y para proteger el metro”, afirmó el burgomaestre.



La decisión del Distrito Capital debe tanto respetarse como respaldarse. Es ya hora, para la administración Petro, de abstenerse de seguir poniendo palos en la rueda a un proyecto que necesita de todo el apoyo.



La propia autora del estudio en el que la Casa de Nariño basa su opción ‘mixta’, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), afirma que su investigación estaba orientada a “elaborar la metodología de buenas prácticas para apoyar la toma de decisiones en proyectos de transporte ferroviario”.



Bogotá necesita que el Gobierno Nacional comience a mirar hacia adelante en términos de los megaproyectos de movilidad de la capital. Las siguientes líneas del metro de la ciudad -que podrán ser subterráneas o elevadas o mixtas, según los criterios técnicos- requieren a su vez el imprescindible apoyo financiero de la Nación para su estructuración y financiación. El futuro del transporte urbano bogotano de las próximas décadas se construye desde hoy en alianza propositiva entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda