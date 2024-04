Muy poco, muy tarde

Ayer el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció los detalles del racionamiento de agua para la capital del país debido al estado crítico en el que se encuentran los embalses que la surten. La intensidad y la duración del fenómeno de El Niño afectaron severamente al sistema Chingaza que aporta 70% del líquido que consume el área metropolitana capitalina y, de acuerdo a la CAR Cundinamarca, registra 16,91% de su capacidad.



Solo hasta la semana pasada empezó a sentirse con más fuerza la preocupación del Gobierno Nacional frente a la urgencia de ahorrar en los consumos de agua y de energía eléctrica con la publicación de una directiva presidencial al respecto. Aunque varias campañas como “El Niño no es un juego” o “Cuida la vida, cuida tu energía” fueron lanzadas por las respectivas carteras hace unos meses, el poder mediático y comunicativo de la Casa de Nariño, capaz de transformar cualquier tema en una agenda realmente nacional- no ha entrado con toda su fuerza.



Esto no deja de ser paradójico para un Ejecutivo que ha convertido el cambio climático en una de sus banderas más visibles. Por meses gremios del sector eléctrico y expertos energéticos han venido alertando la urgencia de enfrentar los efectos de El Niño con una amplia gama de acciones que incluyen racionalización del consumo de agua y de electricidad, así como el aseguramiento del combustible para la generación térmica, entre otros. Por ejemplo, en agosto pasado Acolgen, que agrupa a los generadores, había alertado sobre la necesidad de medidas de ahorro bajo el lema “Que tu foco sea ahorrar”.



Acierta el Distrito Capital, con poco más de cien días de gestión, en reconocer la gravedad de la situación de los embalses y tomar cartas en el asunto. Aún con el evidente riesgo de despertar alguna molestia ciudadana, a pesar de la responsabilidad de la medida. Contrasta con las acciones del Gobierno el cual, así no sea para desplegar racionamientos, han sido ya por meses tímido en sus medidas, sin ambiciosas metas de ahorro y con una ejecución irregular de su propio plan de respuesta a El Niño.



Independientemente de cuándo llegue el fin del fenómeno climático, este nivel de embalses en mínimos históricos agradecería una campaña mucho más agresiva, audaz y concreta de ahorros y racionalización del consumo en hogares, empresas y entidades públicas. Colombia necesita de ese liderazgo presidencial.



Este sentimiento de “Muy poco, muy tarde” asimismo no puede continuar instalándose en cuanto a decisiones de mediano y largo plazo con respecto al suministro de energía eléctrica. Un ejemplo está en la necesidad de agilizar y facilitar el avance, en sus distintas fases, de los proyectos de generación energética, sin importar localización ni fuente ni tecnología. Más es mejor en los actuales momentos de riesgos en el abastecimiento y necesidad de complementariedad.



Los inversionistas en las iniciativas de energía, en especial las renovables, requieren de señales del Gobierno que fortalezcan la seguridad y la confianza que permita trámites ambientales y de consultas más eficientes, decisiones regulatorias estables y claras reglas del juego financiero y técnico. Denunciar que el erario se ha dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de contratación en carreteras, salud energía eléctrico (sic)”, como trinó el presidente Petro, no es mayor ayuda en esa dirección.



La Creg, que solo hasta hace unos días recuperó su quórum decisorio, debe recuperar el tiempo perdido y emitir las distintas regulaciones pendientes. En fin, tanto para la coyuntura como para los retos estructurales, se requiere actuar y tomar decisiones.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda