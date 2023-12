Riqueza enterrada

Hasta el próximo 12 de diciembre se desarrollará en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) la vigésimo-octava edición de la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP28). Esta cumbre anual es el máximo encuentro de casi 200 países para organizar la respuesta mundial en la lucha contra el calentamiento global. Dentro de los temas álgidos para discusión está, entre otros, la definición de si las economías del planeta se comprometen a la eliminación de los combustibles fósiles y en qué horizonte temporal.



Dado que la crisis climática es una de las banderas más prioritarias del gobierno Petro, las declaraciones y los anuncios presidenciales en esta COP28 cobran particular importancia.



En su intervención en el segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado de la cumbre, el primer mandatario colombiano combinó, de manera evidentemente forzada, los escenarios de cambio climático con la guerra en Gaza: “El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática”, sentenció Petro.



Más allá de la intención retórica de esa “fusión de hechos”, lo que sí reiteró el Presidente ante esta audiencia global fue su postura contraria al futuro de la industria local de hidrocarburos. “Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, afirmó el mandatario dentro de un ramillete de políticas de lucha contra el cambio climático como el desmantelamiento del subsidio a la gasolina, la reducción de la deforestación de la selva amazónica y la prohibición del ‘fracking’.



Prácticamente, desde el inicio de su administración, el presidente Petro ha manifestado en todas las formas posibles su rechazo a nuevos contratos de exploración de carbón e hidrocarburos en el territorio nacional. Como contrapeso a esta posición radical, altos funcionarios del equipo económico han morigerado esas posiciones, ante la dependencia fiscal de los billonarios recursos provenientes de estos sectores minero-energéticos.



No obstante, el mandatario colombiano no pierde oportunidad de enrarecer el panorama tanto de una industria tan crucial para las arcas públicas y el desarrollo regional, como de las perspectivas de una transición energética gradual y ordenada.



Tantos meses generando incertidumbre -y sumando sobrecargas tributarias, inseguridad territorial y parálisis regulatoria y de trámites- ya han pasado su cuenta de cobro.

De acuerdo al Barómetro Petrolero de este año, aumentó de 37% a 49% el porcentaje de empresas petroleras que tienen pensado disminuir sus operaciones en los próximos cinco años.



Las dos razones más fuertes para estas decisiones son, en su orden, las políticas actuales y la falta de apoyo del Gobierno Nacional. En simultánea, Ecopetrol reducirá en un 10% sus inversiones en 2024 en comparación con este año y buscará sostener su producción en 730.000 barriles diarios, en medio de una caída en sus ganancias.



Sin el impulso a la nueva exploración de hidrocarburos, esta industria se marchitará en los próximos años, dejando una riqueza -regalías, dividendos, impuestos y compras locales- literalmente enterrada en el subsuelo. A lo anterior se deben añadir los crecientes riesgos a perder la soberanía energética tanto en crudo como en gas natural y la pérdida de valiosos recursos para no solo inversión pública sino también financiar los costos económicos, sociales y ambientales de la transición energética.



En conclusión, mientras Petro ‘saca pecho’ por cerrarle la puerta a nueva exploración, se alejan las perspectivas -y los recursos- para desplegar una transición gradual, ordenada y sostenible.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda