Sigue bajando

Ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero pasado. La inflación en Colombia sostuvo por décimo mes consecutivo su tendencia a la baja registrando un 8,35 por ciento frente a un 13,25 por ciento en el mismo período del año pasado.



La reducción en la variación anual de precios con respecto a la medición de diciembre casi llega a un punto porcentual.



Que la inflación arranque el 2024 con un descenso es una buena noticia ante el alivio que significa para las familias colombianas.



En especial, los hogares pobres, que registraron un IPC anual de 7,15 por ciento, y los vulnerables, de 7,65 por ciento.



Es necesario que la caída de la variación anual de precios gane aún más velocidad para poder así alcanzar las reducciones que han experimentado otras economías latinoamericanas.



La fotografía del IPC en el primer mes del año ratifica cómo la división de gasto de transporte ha sustituido, para todos los efectos, a la de alimentos y bebidas no alcohólicas como principal jalonador de la inflación en Colombia.



Mientras el IPC anual de esta última división reporta un 2,96 por ciento, el transporte marcó un 13,22 por ciento. Frente los que aportaron la mayor contribución a la inflación anual, los alojamientos, servicios públicos encabezan la lista con 2,92 puntos porcentuales y restaurantes y hoteles- 1,21 puntos.



Si bien ha sido muy claro desde ya hace varios meses, no sobra repetirlo: el fenómeno inflacionario de la segunda mitad de 2023 y el inicio de 2024 no es exactamente igual al que protagonizó la disparada de precios al pico del 13,34 por ciento en marzo del año pasado. Por esa razón, las alertas sobre algunos riesgos inflacionarios como los eventuales efectos del fenómeno de ‘El Niño’ sobre los costos de los alimentos y la energía no pueden caer en saco roto y merecen ser monitoreadas.



Por ahora no hay una dimensión exacta de qué tipo de impactos tendrán estas situaciones climatológicas que experimentó el territorio nacional en este enero sobre algunos alimentos, la carne, la leche, entre otros productos agrícolas, y los precios de la electricidad.



El IPC anual de energéticos en Colombia pasó de 17,75 por ciento hace un año a un 27,09 por ciento al inicio de 2024.



Parte crucial de no declarar ganada la batalla contra la inflación es el seguimiento a presiones y fenómenos, como la indexación, que conspiran para que la variación anual de precios no descienda a un ritmo mucho más dinámico.



Precisamente estas consideraciones, entre otras, movieron a la junta directiva del Banco de la República a optar por la cautela en su primera reunión del año y bajar su tasa de intervención 25 puntos básicos a 12,75 por ciento.



No obstante, resultados en inflación como este de enero -y los de febrero- tendrán que ser ponderados por los codirectores del Emisor en su siguiente decisión. Seguramente los llamados a una reducción mucho más drástica se incrementarán en las próximas semanas desde tanto el Gobierno como los gremios de la producción y las empresas.



Es justo asimismo reconocer que un IPC anual en 8,35 por ciento constituye una sustancial mejora frente al arranque de 2023, pero sigue lejos de los niveles deseables para la economía.



El pulso continuará por varios meses más, pero sí se perfila un segundo semestre del 2024 con mayores alivios tanto en inflación como en tasas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda