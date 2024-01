Sin festejar mucho

Ayer el Dane publicó el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para noviembre pasado, con un resultado que recibió los aplausos del Gobierno y del presidente de la República Gustavo Petro. Según la organización estadística, la actividad económica de Colombia creció un 2,25 por ciento en el undécimo mes del año pasado en comparación con el mismo período de 2022. Además, frente a octubre, mes inmediatamente anterior, el aumento registrado fue de 0,92 por ciento.



Este dato del ISE es bien recibido por distintas razones. La primera es que rompe tres meses consecutivos- agosto, septiembre y octubre de 2023- de desempeño negativo en este mismo indicador: -0,29, -0,31 y -0,47 por ciento anual respectivamente. En segundo lugar, este giro de tendencia – antecedido por la contracción reportada por la economía nacional en el tercer trimestre del año pasado– ayuda a despejar los temores de recesión técnica. Y un tercer aspecto tiene que ver con la estimación de un comportamiento positivo similar en diciembre y termine así el año con mejores perspectivas.



Por esa razón, el primer mandatario trinó: “por fin desde el Covid el país encontró una senda de crecimiento sostenido”. Si bien la dinámica específica del mes de noviembre merece el entusiasmo presidencial, todavía la economía colombiana requiere muchos más meses y trimestres con un desempeño más dinámico para poder afirmar que se ha retornado a los crecimientos esperados del aparato productivo. Más aún, el reporte del ISE señala que entre enero y noviembre de 2023, la actividad económica acumuló un aumento del 1,01 por ciento- muy anémica para celebrar.



De hecho, otros informes del Dane, correspondientes al mes de noviembre, dibujan la otra cara de la moneda de un ISE jalonado mayoritariamente por las actividades primarias como la agricultura y la explotación de minas. Las cifras estadísticas oficiales señalan que, en el noveno mes del año, tanto la producción industrial como las ventas minoristas registraron caídas: -6,4 por ciento y -3,4 por ciento anual respectivamente.

Incluso la ocupación hotelera bajó 3,5 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año pasado.



Estos informes del Dane confirman prácticamente nueve meses consecutivos de números en rojo para las industrias manufactureras y las actividades comerciales. A lo anterior se deben añadir más de 17 meses de desplome en los indicadores que miden la compra de vivienda y las estimaciones de Fenalco, gremio de los comerciantes, cuya encuesta sectorial señala que la temporada decembrina fue insuficiente para revertir las tendencias negativas. Es decir, tantos los industriales como los comercios “perdieron” el año 2023 en materia de sus principales resultados.



Estas dos fotografías de la organización estadística no se contradicen, sino que son complementarias. La dinámica económica del país en noviembre marcó una positiva evolución gracias a estas actividades primarias, mientras que los comportamientos en otros motores del crecimiento continuaron sus sendas negativas. Por eso es prematuro celebrar una “senda de crecimiento sostenido” que todavía no está tan definida. Esta falta de claridad en las rutas para crecer está detrás de la baja de la perspectiva de Standard and Poor´s de “estable” a “negativa”. "Nuestra perspectiva es negativa debido a que una confianza potencialmente débil y persistente de los inversionistas puede representar riesgos para nuestras expectativas”, aseguró la calificadora de riesgo.



Si bien el ISE de noviembre disipa el ‘fantasma’ de la recesión y marca ese cambio de tendencia, las industrias, los comercios y la construcción de vivienda siguen necesitando un plan de reactivación urgente.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

