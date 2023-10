Sin genuina disposición

En su discurso del pasado miércoles 27 de septiembre ante la marcha a favor de su paquete de reformas, el presidente Gustavo Petro insistió en su llamado a un “Acuerdo Nacional”. El primer mandatario, que había declarado que este pacto se construiría alrededor de la tríada de reformas en curso en el Congreso, le añadió los temas de verdad, educación y tierras, “como bases fundamentales de la paz,…, de la reconciliación nacional, que es lo que se propone este gobierno”.



Las palabras presidenciales esbozan asimismo cómo funcionaría la generación de este “Acuerdo Nacional”. El jefe del Estado le apuesta a las movilizaciones sociales: “Queremos un pueblo organizado. Esa es la estrategia del Gobierno”. Esa sociedad movilizada “interpelaría”, entonces, a lo que Petro llama “la oligarquía colombiana, el Establecimiento”, para “realizar un acuerdo”.



En varias ocasiones el mandatario define su propuesta en términos negativos y de confrontación: “No para que el presidente se arrodille al poder económico, sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo”.



Si bien muchos sectores políticos y económicos continúan preguntándose por los espacios, las reglas y las agendas del eventual “Acuerdo Nacional”, lo que se vislumbra de las propias intervenciones presidenciales es una ruta marcada por las movilizaciones de distintos grupos sociales para empujar al Congreso a la aprobación de las reformas y de las medidas agrarias y de verdad.



Otro asunto distinto es la insistencia por parte de gremios, actores productivos y sectores políticos independientes y opositores en llevar al Gobierno a una negociación de corte tradicional. Una muestra de la reticencia de la Casa de Nariño a discutir esa agenda reformista de la forma convencional quedó reflejada la semana pasada. El Gobierno pisó el acelerador al paquete de reformas que transitan en el Congreso sin ceder un ápice en los principales aspectos de sus respectivos contenidos.



Un ejemplo es el texto del proyecto de ley de cambio al sistema de salud que, tras la entrega del reporte de la subcomisión cuyo intento de concertación no dio resultados, pasó a plenaria. No obstante, por falta de quórum -circunstancia propia de la temporada actual de elecciones regionales- y también por apoyos insuficientes, el debate se aplazó para esta semana.



Por más que expertos, encuestas, partidos políticos, gremios y demás actores hayan expresado las preocupaciones sobre puntos críticos de la reforma a la salud -como, por ejemplo, la eliminación de las EPS, los costos de transición y la capacidad de la Adres-, el Gobierno sigue empujando la iniciativa. Otro articulado que transita sin mayor concertación es la reforma al sistema pensional, que mantiene los tres salarios mínimos como umbral de cotización obligatoria al sistema público de Colpensiones.



Si por la salud y las pensiones llueve, por los lados de las normas laborales no escampa. El proyecto de la reforma laboral fue ya presentado al Legislativo e incluye un acuerdo sobre esquemas de pago de seguridad social parcial.



Sin embargo, mantiene peligrosas ausencias en cuanto a medidas para incentivar la creación de nuevo empleo y la formalización laboral. De hecho, la Ocde publicó recientemente un informe con recomendaciones que van en clara contravía con el articulado que impulsa el Gobierno, en especial, en cuanto a la carga fiscal sobre los ingresos del trabajo formal y estrategias para fomentar la formalidad.



En conclusión, mientras el “Acuerdo Nacional” siga más concentrado en imponer condiciones a las empresas y borrar la contribución privada a sectores claves de la economía, su materialización se ve complicada.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda