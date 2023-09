El 13 de septiembre de 1993 circuló la primera edición de Portafolio, en medio de una Colombia que experimentaba el proceso de apertura económica, estrenaba una recién aprobada Constitución Política, exploraba oportunidades empresariales ante un papel más protagónico de la iniciativa privada y se abría a las posibilidades de nuevos derechos y libertades.



Tres décadas y 7.544 ediciones después, no solo el país sino la economía y el mundo empresarial han evolucionado mayoritariamente en la dirección correcta de mayor crecimiento, mejor calidad de vida y más integración con el mundo.





Estos treinta años de evolución se han traducido en una economía que, con contadas excepciones, ha sostenido niveles aceptables de crecimiento y que ha registrado avances en temas de inflación y solidez macroeconómica. Asimismo, el despliegue de diversas políticas públicas de la mano de una tecnocracia competente y con continuidad a través de distintas administraciones ha elevado los porcentajes de cobertura a una variedad de servicios públicos y contribuido a la reducción de los índices de pobreza.



El mundo empresarial ha experimentado asimismo importantes cambios en estas tres décadas. Las telecomunicaciones, el sistema financiero, el sector energético, el emprendimiento de base tecnológica, entre otras actividades, han sido testigos de la entrada de nuevos actores, la modernización de antiguos y radicales transformaciones, incluso jalonadas por el internet y la digitalización.



En términos del papel del sector privado ante las problemáticas de la sociedad, una nueva generación de líderes empresariales discute hoy abiertamente sobre inclusión, medio ambiente, temas sociales y sostenibilidad, e incorpora estas agendas a su ejercicio directivo.



Los cambios económicos que han experimentado los hogares colombianos no son menores, pero también preocupa lo que, lamentablemente, no ha desaparecido.



Colombia es hoy una sociedad más educada que hace treinta años, así como con generalmente mejores condiciones de vida y mayores accesos a bienes y servicios.



Incluso en el frente de la inclusión financiera, las estadísticas oficiales reflejan un innegable avance en los años recientes. Las familias son mucho más pequeñas en tamaño, más diversas y con mayor conectividad digital.



No obstante, en estos treinta años de devenir económico, Colombia no ha podido

construir un aparato productivo capaz de generar el nivel suficiente de empleos formales. El desempleo, junto a otras brechas como las regionales, se ha convertido en un potente determinador de la pobreza y del cierre de oportunidades. Sin ritmos dinámicos de crecimiento de la economía, las empresas no podrán crear los puestos de trabajo necesarios para reducir la informalidad.



Lamentablemente, el trabajo arduo y honesto en Colombia no es garantía hoy de una vida digna, ni es la cuota para asegurar una vejez sin pobreza. A lo anterior se deben añadir los rezagos en competitividad y productividad que limitan las potencialidades de la economía tanto en las empresas como en los trabajadores.



Durante estos treinta años desde que esta publicación llegó por primera vez a manos de sus lectores, Portafolio ha informado y analizado estos hechos económicos, sociales y empresariales que han marcado el progreso y los retrocesos en el desarrollo colombiano.



Han sido tres décadas en una travesía informativa por las decisiones públicas, las iniciativas privadas, las políticas y los debates, las oportunidades y los fracasos, las perspectivas y las realidades, las alertas y los reconocimientos, que han construido la historia de la economía y las empresas del país. Hace falta mucho por recorrer y nuestra tarea periodística continúa.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda