Un músculo entumecido

El Dane reportó el estado de las ventas externas del país que registraron en el pasado mes de agosto alrededor de 3.946 millones de dólares FOB y en lo corrido de 2023 unos 32.669 millones de dólares FOB. Estos niveles reflejan una caída en las exportaciones colombianas del 10,1 por ciento en comparación con agosto de 2022 y, una disminución del 15,6 por ciento frente a lo contabilizado en los ocho primeros meses del año pasado.



Además, es el noveno mes consecutivo en el cual la organización nacional estadística informa descensos en la actividad exportadora de la economía colombiana. Dado que el rubro de combustibles y productos de industrias extractivas responden por el 51,8 por ciento de la totalidad de las ventas al exterior, estas tendencias se explican mayoritariamente por disminuciones del 25 por ciento en petróleo y derivados y del 20,3 por ciento en hullas y coque en lo corrido del año.



En adición a estas bajas en las exportaciones mineras, productos agropecuarios como el café sin tostar- con una reducción del 31 por ciento -y manufacturas como productos químicos y conexos- que caen un 13,6 por ciento contribuyen también al preocupante panorama. Si bien sirve de poco o ningún consuelo, mientras el porcentaje de caída de agosto pasado fue del 10,1 por ciento, el de julio alcanzó el 30 por ciento. La fotografía general de las ventas externas en 2023 refleja un balance negativo no solo en los principales productos de exportación de la economía, sino también en al menos otros nueve rubros, desde aceite de palma hasta ferroníquel.



Es justo decir que la contracción en el intercambio internacional es un fenómeno de características globales. En julio pasado, por ejemplo, el comercio mundial reportó una caída de alrededor del 3,2 por ciento, niveles similares a los registrados en medio de los choques de la pandemia. Las altas tasas de interés en los principales socios comerciales, así como los temores de recesión y la desaceleración en la dinámica de crecimiento de la economía china, entre otros factores, se combinan para deprimir peligrosamente los flujos de bienes y servicios en el entorno global.



No obstante, la altísima dependencia de las exportaciones colombianas al petróleo, hidrocarburos y las industrias extractivas somete al país a los vaivenes propios de las coyunturas internacionales de estos bienes básicos. Los números no lucen tan favorables, asimismo para las ventas externas en otros productos menos tradicionales.



Aunque hay expectativas de una leve mejora en los registros de los próximos meses, esta consistente caída debe separarse entre esos efectos del momento global y la urgencia de una discusión mucho más estructural.



Que la economía colombiana necesita desesperadamente abordar estrategias exitosas de diversificación productiva, que reduzcan el gran peso de los hidrocarburos en las exportaciones, es un pedido ya conocido. Se requieren entonces mayores esfuerzos del Gobierno Nacional para afinar y expandir los distintos instrumentos de política pública orientados al comercio internacional, la atracción de inversión extranjera y la promoción del turismo. El músculo exportador colombiano luce hoy entumecido y sin fuerza.



Además de dejar de enviar mensajes negativos y señales confusas a los sectores petroleros y mineros -que siguen jalonando las exportaciones-, la atención a los productos agropecuarios, las manufacturas, los servicios, el turismo, y demás exportaciones no tradicionales debe traducirse en acciones más efectivas y con mirada estructural.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda