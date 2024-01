Un plan de acción

En octubre pasado, el Ministerio de Ambiente anunció la decisión del gobierno Petro de destinar alrededor de $2,2 billones para el “Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño”.



El documento, de 74 páginas, afirmó la cartera ambiental, “orientará las acciones estratégicas en torno a la prevención y el fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional, territorial y comunitario, con el objetivo de anticiparse y adaptarse a los impactos asociados al fenómeno en 176 municipios”.



En ese momento también se anunció la actualización del protocolo nacional de respuesta a incendios forestales y el despliegue de una campaña de comunicación, “El Niño no es un juego”, orientada a reforzar esas medidas. Unas 2.458 acciones -1.346 anticipatorias, 1.102 en respuesta y 10 de recuperación- a trabajarse en 18 sectores fueron identificadas con una inversión de los $2,2 billones. Más aún, 1.970 acciones quedaron bajo la responsabilidad de la Presidencia de la República, con poco más del 75% de todo el presupuesto.



Tres meses después, los tan anticipados efectos de El Niño se han desatado con fiereza sobre el territorio colombiano, en especial con las altas temperaturas y más de una treintena de incendios -ya más de la mitad controlados-. Los impactos de este fenómeno climático generaron una alerta roja por la presencia de fuegos forestales hasta en 681 municipios y ya han afectado unas 230 localidades con aproximadamente 17.782 hectáreas devastadas.



En paralelo, las altas temperaturas -récord en varias regiones del país-, las bajas precipitaciones y las heladas han empezado a crear choques económicos a varios sectores productivos, entre ellos el agropecuario y el energético. Tanto el campo como la generación eléctrica han sido tradicionalmente actividades con un alto grado de impacto por El Niño. Los ganaderos, por ejemplo, ya reportan un cálculo inicial de pérdidas que superan los $122.000 millones entre la caída de la producción de leche y la muerte y desplazamiento de bovinos.



En cuanto a la agricultura, las fluctuaciones en el clima y las sequías golpean a cultivos como la papa, hortalizas, verduras, arroz, café, frutas, entre otros.



El Ministerio de Agricultura anunció el montaje de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular las acciones de las entidades adscritas a esta cartera y para monitorear sus efectos, por ejemplo, en eventuales subidas de precios de esos alimentos y en el abastecimiento.



Frente al sector de generación de energía, las preocupaciones y alertas con respecto a la llegada de El Niño se han venido disparando desde mucho tiempo atrás. Los efectos del fenómeno climático tocan los precios de la electricidad de forma inevitable y pondrán nuevamente a prueba la fortaleza del sistema que, a pesar de duras críticas, ha impedido por más de 30 años que Colombia se vuelva a apagar. No obstante, el sector no se ha cansado de advertir que las incertidumbres, las intromisiones en la regulación y los mensajes equívocos debilitan la capacidad de respuesta.



Con este conjunto de emergencias inmediatas, choques económicos y urgencia en las respuestas y en la recuperación, queda claro que el plan de la administración Petro para ‘gestionar’ el fenómeno de El Niño se ha quedado corto.



En simultánea con la reacción a los desastres, esta crisis climática que hoy experimenta el país necesita de una estrategia de acción que realmente se ejecute.



Aún no es tarde para combinar medidas de choque con apoyos a los sectores económicos impactados, articuladas desde una coordinación eficaz.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X @pachomiranda