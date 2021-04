El activismo de los CEOs

El pasado fin de semana un centenar de presidentes y directores ejecutivos de empresas estadounidenses firmaron una carta abierta en la que expresaron críticas sobre varios proyectos locales que restringirían el derecho a ejercer el voto de las minorías.

El año pasado, a raíz de la campaña presidencial en Estados Unidos, temas puramente políticos como las normas electorales en estados como Georgia empezaron a tener más atención en el mundo corporativo norteamericano.



De hecho, los líderes de conocidas empresas como Coca Cola, Delta, Microsoft, Accenture, Apple, BlackRock, Amazon e inversionistas como Warren Buffett se sumaron hace pocos días al rechazo a este tipo de iniciativas legislativas, especialmente promovidas por el partido Republicano.



El debate sobre la conveniencia, la necesidad o el tipo de involucramiento de los líderes corporativos en espinosos asuntos de la vida pública no es nuevo ni ha sido zanjado.



Tanto en Estados Unidos como Colombia las empresas, en especial las grandes corporaciones, participan en política por vías como el cabildeo para iniciativas gubernamentales o proyectos de ley o mediante el protagonismo de los gremios de la producción en la discusión de las normas económicas.



No obstante, en años recientes, el gobierno de Donald Trump desencadenó un abierto “giro a la izquierda”, como lo llama el diario The Wall Street Journal, por parte de decenas de CEOs y dueños de conglomerados en Estados Unidos.



Las iniciativas son diversas: desde el apoyo de Jeff Bezos, fundador de Amazon, al aumento en los impuestos de renta empresarial hasta el apoyo de Larry Fink, CEO de BlackRock, a las inversiones con criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).



Es evidente que el choque drástico, generalizado y profundo que la pandemia del coronavirus ha inflingido globalmente ha desembocado en la expresión, cada vez más abierta y activa, de preocupaciones sociales y políticas por parte de líderes empresariales en muchos países. No se puede negar que los vientos están cambiando de dirección y el activismo de los CEOs se convertirá en un factor presente en el mundo corporativo.



Colombia no es ajena a la participación de dirigentes empresariales en los temas de la agenda social y política del país. Líderes gremiales, en mayor cantidad, y presidentes de grandes empresas han sido protagonistas de primera mano en múltiples agendas. Recientemente empresarios y gremios contribuyeron y apoyaron al Gobierno Nacional en el proceso de paz con las Farc.



No obstante, la imagen de la clase empresarial colombiana ha venido deteriorándose. De acuerdo a la encuesta Gallup, entre agosto pasado y febrero de este año, el rechazo a los empresarios pasó de 35 a 50 por ciento. Esta es la desfavorabilidad más alta en 20 años de medición. Lo anterior a pesar de que el sector privado ha desplegado acciones tangibles y notorias para mitigar los efectos de la pandemia.



Al mismo tiempo, el barómetro global de Edelman muestra que el 68 por ciento de los colombianos quisieran que los CEOS “llenen el vacío” del Gobierno. En tiempos de crisis económica, los ciudadanos entienden como nadie que la recuperación, tanto de los empleos como de los negocios, vendrá primordialmente de los esfuerzos, recursos y apuestas privadas.



El ambiente político previo a la campaña presidencial 2022 en Colombia no es muy conducente a la participación abierta de empresarios y dirigentes empresariales a favor de una u otra agenda. Sin embargo, cabe preguntarse si el activismo de los CEOs nacionales es necesario para ayudar a proteger los principios básicos del mercado y de la libertad económica.