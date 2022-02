El año de la vacunación

El plan nacional de inmunización masiva ha sido una estrategia que ha salvado vidas y con efectos positivos tangibles en la reactivación económica.



El jueves 17 de febrero el plan de vacunación llega a su primer aniversario. Hace 12 meses, con la presencia del presidente Iván Duque, la enfermera Verónica Machado, de la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Sincelejo, recibió la primera dosis de vacuna contra el covid-19 en el país. “Este debe ser un propósito de unidad nacional para aceleradamente salvar vidas”, afirmó el mandatario.



Un año después el balance de la estrategia de inmunización masiva es positivo. En especial, si se recuerdan los escenarios apocalípticos con los que algunos precandidatos presidenciales de la oposición, políticos y periodistas dieron la bienvenida a las vacunas en el país. A pesar de esas férreas críticas y un escepticismo inicial de la opinión pública, la Casa de Nariño y el MinSalud mantuvieron con persistencia un esfuerzo que terminó ganando la confianza de la gran mayoría de los ciudadanos.



Dentro del plan nacional de vacunación se han aplicado en Colombia alrededor de 74,3 millones de dosis en este primer año. Cerca de 32,6 millones de colombianos cuentan con el esquema completo y 6,85 millones de dosis de refuerzo también han sido administradas, en especial para mayores de 50 años. Con un 64% de la población nacional completamente vacunada no se puede negar que todavía hay un margen de maniobra para aumentar esa cobertura de forma acelerada.



Una mirada más detallada a las estadísticas del programa brinda luces sobre las brechas a cerrar y los rezagos a corregir al arrancar el segundo año de la vacunación. Desde el punto de vista regional, por citar, los esfuerzos deben orientarse con más intensidad en capitales como Cartagena, Sincelejo o Riohacha, con el 31%, 27% y 24% de sus respectivas poblaciones inmunizadas. Otro aspecto son las diferencias entre las coberturas de los distintos grupos etarios. Si bien la vacunación de los jóvenes, los niños y los adolescentes fue autorizada meses más tarde, es perentorio acelerar su ritmo de vacunación, especialmente con el retorno de la presencialidad escolar.



Al igual que en muchos países, existe en Colombia un bloque de ciudadanos que se resisten a vacunarse contra el covid-19 por incredulidad, escepticismo, temor y hasta filiación religiosa. No obstante, a diferencia de EE.UU., Canadá o algunas naciones europeas, esta tendencia solo cobija alrededor de 4,5% de los jefes de hogar, según la encuesta Pulso Social del Dane.



La mayoría de quienes no están inmunizados hoy en el país responden a problemas de disponibilidad de dosis, acceso a ellas o posibilidades de llegar a los sitios de vacunación. La irrupción de ómicron se convirtió en una prueba que la inmunización masiva afortunadamente ha venido superando. Si bien la propagación de esta variante impulsó a un cuarto pico, la tasa de mortalidad ha sido menor y el impacto entre vacunados, más leve.



El plan nacional de vacunación no solo ha salvado vidas sino también a las actividades productivas, en especial los sectores llamados ‘últimos en abrir’ como el entretenimiento, el comercio y el turismo. Sin este nivel de inmunización de la sociedad contra el covid, la reactivación de la economía, experimentada durante 2021 y que podría bordear los dos dígitos, no habría alcanzado tanta dinámica.



El segundo año del plan de vacunación debe concentrarse en cerrar esas brechas regionales, por edad y por ingresos, acelerar el ritmo en las dosis de refuerzos y mejorar las apps con el estado de inmunización de los ciudadanos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda