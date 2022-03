El arranque del empleo

Ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó su informe de mercado laboral correspondiente a enero. Esta es la fotografía oficial con la que arranca el empleo en Colombia este 2022. Si bien hoy empieza apenas el tercer mes de este año, el cuarto pico de contagios por ómicron, la disparada de la inflación, la incertidumbre generada por la campaña electoral y, desde hace pocos días en el frente internacional, la guerra rusa en Ucrania, han protagonizado un primer bimestre con mucha intensidad.

Según el Dane la tasa de desempleo nacional fue 14,6%, lo que representa una caída de 2,9 puntos porcentuales en comparación con enero del 2021.



Esto es equivalente a una recuperación de 1,58 millones de puestos de trabajo con los que la población ocupada en la economía colombiana llegó a casi 20,7 millones de personas. A pesar de que hace doce meses el país también atravesaba por un pico sanitario de covid-19 -el segundo en este caso-, este año la reapertura de la economía y la senda de reactivación se tradujo en una dinámica más favorable de creación de empleo.



De hecho, por cada hombre que recuperó un puesto de trabajo en enero pasado, dos mujeres retornaron a la ocupación -913 mil trabajadoras frente a 671 mil-. No obstante, la brecha de género en el desempleo es una de las consecuencias sociales de mayor impacto en la pandemia como uno de los retos más complejos de la reactivación de la economía. Son 8,2 puntos porcentuales la distancia entre el desempleo masculino -11,2%- y el femenino -19,4%-.



De hecho, la positiva noticia sobre el histórico aumento del 10,6% del PIB anual de 2021 fue acompañada de la preocupación por el rezago entre la dinámica de crecimiento de la economía y el ritmo de la generación de puestos de trabajo. Desde el inicio de la reactivación económica, la necesaria sincronización entre el repunte de los indicadores de desempeño de las actividades productivas y la recuperación del empleo ha sido uno de los retos más difíciles.



Otro aspecto a resaltar es que el desempleo de enero registró una tasa más alta que la de diciembre del año pasado. En estos primeros meses de 2022 cada vez más indicadores están reflejando una moderación del empujón de la reactivación en varios frentes como el de la confianza de los consumidores, entre otros. Si bien hay factores inevitables detrás de esta situación como las elecciones o la inflación mundial, los esfuerzos para sostener la senda de la recuperación de la economía no pueden perder el foco a pesar del ruido creciente y del aumento de la incertidumbre.



La reapertura de las actividades productivas sí se está traduciendo en la recuperación de cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo continúa en unos niveles demasiado altos para que los beneficios de la reactivación económica se puedan sentir en otros cientos de miles de hogares, en especial los más pobres y vulnerables.



Para convertir el crecimiento del PIB en mejoras de equidad y en la reducción de la pobreza en las dimensiones necesarias para retornar a la pre-pandemia, se requieren intervenciones más focalizadas del Gobierno y el mantenimiento de la senda de recuperación. Hoy la reactivación económica desafortunadamente no se está experimentando lo suficiente en amplias capas de la población. Por esa razón, aunque la economía crece, la mayoría de los ciudadanos critica la gestión económica y percibe que el país transita un rumbo negativo.



Seguir creciendo, y convertir ese dinamismo en puestos de trabajo, es el camino que queda en medio de un ambiente electoral que se alimenta de este entorno con mayor pesimismo colectivo.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda