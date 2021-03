El BID de la reactivación

Esta semana Barranquilla ha sido la sede de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



La cita en La Arenosa es crucial no solo para el impulso a la agenda de inversiones del banco en la región sino también para la definición de su papel en la reactivación económica de América Latina.



El panorama de la recuperación regional es sombrío. En el año de la irrupción del coronavirus, de acuerdo a estimaciones de la Cepal, la economía latinoamericana se desplomó en alrededor de un 7,7 por ciento, la más profunda en unos 120 años.



Esa contracción se ha traducido en el retroceso de varios indicadores sociales como las tasas de desempleo e informalidad, el nivel de pobreza e incluso mediciones de equidad de género. Si bien los pronósticos para este 2021 calculan el rebote de la economía latinoamericana en un 3,7 por ciento. Este repunte estadístico es insuficiente para que los países de la región retornen los niveles previos a la pandemia.



Por esa razón, la apuesta estratégica del BID para los próximos cinco años es la de tratar de prevenir otra “década perdida” para las economías latinoamericanas mediante la generación de unos 15 millones de empleos.



Para lograr este objetivo el presidente del banco, Mauricio Claver-Carone, dijo que se orientará a “aprovechar las oportunidades inmediatas” como la integración regional, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y el nearshoring, el apoyo a las pequeñas y medias empresas, la equidad de género, la digitalización y la eficiencia climática.



Como lo afirmó en entrevista a este diario, Claver-Carone identifica al sector privado y empresarial como el “motor central de la recuperación” de las economías de la región.



La asamblea en Barranquilla ratificó el destacado peso relativo de Colombia dentro de la agenda del BID, gracias a la gestión del ex presidente Luis Alberto Moreno y la conexión cercana del presidente Iván Duque con la institución.



Para desempeñar ese rol en el proceso de recuperación económica de América Latina, el BID enfrenta el reto de mantener los niveles récord de préstamos de 2020 en los años siguientes. A la región, y a Colombia en particular, le conviene que la banca multilateral cuente con los recursos suficientes para financiar las inversiones de la reactivación.



Los grandes esfuerzos fiscales realizados por los países latinoamericanos el año pasado para mitigar el impacto de la pandemia los dejaron con poco o ningún margen de maniobra.



Ese menor margen nacional es el campo en el que el BID se vuelve fundamental hacia delante, con apoyo en proyectos clave para el crecimiento como la infraestructura, inversión en nuevas tecnologías necesarias para desarrollar industrias desatendidas, ayudas para lanzar iniciativas contra el cambio climático más ambiciosas o programas para ir resolviendo problemas tan preocupantes como la pobreza o la brecha de género.



Esa es precisamente la agenda que Colombia y el BID anunciaron en esta semana de asamblea: digitalización de la Justicia, iniciativas ambientales, transformación energética, acceso a energías limpias, nearshoring, inversiones en el río Magdalena, migración venezolana, entre otros temas.



En conclusión, América Latina y Colombia necesitan un BID capitalizado y con el músculo financiero requerido para contribuir a unas economías regionales golpeadas, exhaustas, desfinanciadas y sin la capacidad de impedir la pérdida de otros diez años en avances sociales y económicos.



Francisco Miranda Hamburguer

