El cóctel del turismo

La semana pasada se realizó en Bogotá la 41 Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Este encuentro sirvió de escenario para ratificar que el 2021 fue también un año de reactivación de este sector, uno de los más impactados por la pandemia del covid-19 y sus restricciones sanitarias.

Las estadísticas del turismo en Colombia confirman el dinamismo que, a raíz del levantamiento de cierres, vivieron el año pasado tanto los operadores, aerolíneas y hoteles como los colombianos que salieron a recorrer el territorio nacional. El año pasado las autoridades estiman alrededor de diez millones de viajeros internos y la llegada al país de más de dos millones de turistas no residentes.



Si bien 2019, el año pre-pandemia, el país reportó cifras récord de 4,5 millones de visitantes no residentes, la reactivación sectorial es tan dinámica que en algunos aspectos supera los niveles de ese año. Por ejemplo, en diciembre de 2021 la ocupación nacional registró un 54,4 por ciento, 4,6 puntos porcentuales por encima del mismo período en 2019. Es clave enmarcar estos guarismos en un históricamente complejo entorno global para el sector. De acuerdo al barómetro de la Organización Mundial de Turismo, en enero pasado el nivel de ocupación en el continente americano era de 47 por ciento y en el mundo del 43 por ciento.



Además, el PIB de las actividades económicas de alojamientos y servicios de comida tuvo un crecimiento anual de 59,7 por ciento frente a 2020 y de 15,6 por ciento en comparación con la prepandemia. En materia de conectividad el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincit) anunció la recuperación del 91 por ciento de las sillas y el 90 por ciento de las frecuencias internacionales que se tenían antes de la irrupción del coronavirus. De hecho, en este año siete aerolíneas han anunciado 16 nuevas rutas aéreas internacionales. No sobra reiterar la vigilancia sobre transportadores aéreos que, a pesar de sus bajos y atractivos costos, puedan defraudar la confianza de viajeros y de agencias.



Estas dinámicas positivas de un sector que fue de los “primeros en cerrar” y de los “últimos en abrir” no se dieron por casualidad y suerte. El Gobierno Nacional mantuvo medidas ya definidas e implementó nuevas para mitigar el desplome económico del turismo en el país. De acuerdo a cifras recientes de Cotelco, los hoteleros acumularon entre el inicio de la pandemia y mayo del año pasado pérdidas de más de 12 billones de pesos.



Tanto el paquete de exenciones tributarias y a la sobretasa de energía como los estímulos a la formalización se han combinado con la resiliencia financiera y el compromiso empresarial para protagonizar un repunte, que no debe perder fuerza durante este año. Tal como lo afirma María Ximena Lombana, ministra del ramo, “la poderosa llave entre política pública e iniciativa empresarial” permitieron alcanzar estos niveles de recuperación sectorial.



Un elemento a añadir a esa dupla que con acierto identifica la ministra Lombana es el de la confianza de los colombianos- y de los turistas extranjeros- en los operadores y prestadores, los hoteles, las aerolíneas y, en general, todos los actores de la cadena. Confianza en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y en la prestación de un servicio en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.



La realidad del sector turístico es mucho más compleja que los políticos en campaña prometiendo triplicar los visitantes al país. Hay que reconocer la combinación de políticas, medidas y decisiones empresariales que mitigaron el choque de la pandemia y que permitirán que puedan arribar 3,1 millones de viajeros internacionales este año y seguir avanzando en 2023.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda