El ‘coletazo’ al agro

El arranque económico del año, que hoy termina su primer trimestre, ha estado caracterizado por varias tendencias que tienen como eje al sector agropecuario. Hablamos de una que ya venía desde el año pasado -la disparada de la inflación-, y otra -la alerta por los insumos agrícolas- que se recrudeció por la invasión de Rusia a Ucrania. Ambas están desatando importantes impactos hoy y se perfilan como protagonistas durante 2022.

Ya por varios meses tanto el Dane como los analistas han identificado los precios de los alimentos como el rubro jalonador del alto costo de vida. En febrero pasado la variación anual en esta división de gasto fue de 23,3 por ciento y contribuye con alrededor del 46 por ciento de todo el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las consecuencias de estas presiones al alza se sienten en los bolsillos y en las mesas de comedor de millones de hogares colombianos: la inflación anual para los pobres registró el mes pasado 9,71 por ciento.



Los costos de los alimentos han venido acompañando la reactivación económica tanto de Colombia como del resto del mundo. Tanto las disrupciones en las cadenas globales de suministro como los altos precios de las materias primas -que en el país se sumaron a los efectos del paro nacional del año pasado- han mantenido a las papas, la carne, las frutas frescas y la leche, entre otros productos básicos, arriba en el IPC.



El Gobierno Nacional anunció hace unas semanas una serie de medidas con la intención de mitigar la subida de precios como la reducción de aranceles a 182 subpartidas de insumos claves para la producción de alimentos, la inclusión de más familias al programa de ayudas monetarias de Ingreso Solidario y créditos blandos para los agricultores. No obstante, los efectos de estas decisiones no se sentirán en el corto plazo en el mercado de millones de colombianos, sino a partir del próximo semestre.



De hecho, uno de los múltiples impactos de la invasión rusa a Ucrania ha sido precisamente en el sector de alimentos. Las operaciones militares y las sanciones económicas contra Moscú han alterado el mercado global de fertilizantes y elevado drásticamente sus precios. Dado que el 30 por ciento de estos insumos agropecuarios que consume Colombia provienen de Rusia y Bielorrusia, en la zona del actual conflicto bélico, los costos de producción han aumentado para los productores del campo nacional, conduciendo a su vez a mayores precios.



La situación con los fertilizantes, como la urea y los abonos, ya ha sido advertida por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otras entidades y merece tanto la atención y la acción decidida del Gobierno Nacional. La eventual escasez o no disponibilidad de estos insumos generaría efectos nocivos para el agro como reducción de área sembrada de algunos productos que podrían terminar por restringir la oferta de alimentos. “Las medidas no pueden ser solo para unos meses”, afirmó hace unos días Jorge Bedoya, dirigente de este gremio. Ante la incertidumbre de los acontecimientos en el frente de la guerra ruso-ucraniana el abordaje a esta crisis debe incorporar medidas de mediano plazo que aseguren los próximos ciclos de cultivos hasta el año entrante.



En medio de esta situación en agosto entra un nuevo Gobierno. Este entorno global, que incluye el desarrollo impredecible de un conflicto bélico, se extenderá más allá del 7 de agosto y los candidatos presidenciales deben desde ya manifestar sus prioridades de política pública para abordar estos impactos tanto a nivel de la oferta de los alimentos básicos como de la demanda de los consumidores, afectada por la inflación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda