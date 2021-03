El Congreso tiene la llave

Hoy arrancan de nuevo las sesiones ordinarias del Legislativo con una agenda de 19 proyectos prioritarios que el Ejecutivo impulsará en los próximos tres meses.



En entrevista con EL TIEMPO, publicada ayer, el ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que el Gobierno Nacional tiene 48 iniciativas legislativas en trámite y que radicará otras 18 nuevas.



Palacios afirmó que de esos 66 proyectos de ley, el Ejecutivo “concentrará sus esfuerzos” en esas 18 iniciativas ‘bandera’ que incluyen, por ejemplo, la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores de menores de edad.



El plato fuerte del componente económico de la agenda legislativa del gobierno Duque es, sin duda, la anunciada reforma tributaria. A este importante debate, se suma la continuación de las discusiones sobre los proyectos de regulación del trabajo en casa - de amplio impacto por lo experimentado en la pandemia por las cuarentenas- y de los cambios en el sistema de salud.



Otros proyectos que impulsará el Ejecutivo en los próximos meses ayudarán a cimentar un creciente énfasis del Ejecutivo en la agenda ambiental. Se trata de la iniciativa para quitar la excarcelación de los delitos forestales y el aumento de las penas por la explotación ilícita de minerales.



Si bien la iniciativa de reforma tributaria tiene el potencial de introducir cambios profundos en los impuestos y en el gasto social y fiscal, este paquete de proyectos ratifica el bajo apetito reformista que, a estas alturas del mandato, tiene la administración Duque.



Quedarán seguramente en el tintero para lo que queda de la legislatura actual reformas estructurales cuya necesidad y urgencia son un consenso entre analistas, centros de estudios y observadores. La economía colombiana sigue requiriendo para mejorar su equidad, su competitividad y su desempeño de abordar vacíos, falencias y actualizaciones en el mercado laboral, el sistema de pensiones y la seguridad social, entre otros.



El inminente debate de la reforma tributaria- la tercera del gobierno de Iván Duque- abre una oportunidad para que el Congreso de la República impacte de nuevo la senda de la reactivación económica.



Al inicio de la pandemia el Legislativo despertó algunas críticas por su protagonismo moderado en el manejo de la crisis. Una situación como la experimentada por el mundo entero durante el año pasado se ajusta más a una presencia más fuerte de la rama Ejecutiva.



Ya en el segundo semestre el Congreso aprobó algunas de las iniciativas que incluyó el

presidente Duque dentro de su plan de reactivación como la ley de emprendimiento, de turismo y de fomento a la cultura así como los programas de subsidio empresarial como el PAEF.



Mañana está programada la publicación de las recomendaciones de la comisión de expertos en beneficios tributarios que acelerará la discusión pública de los nuevos impuestos. Dentro de esa aceleración estará no sólo la presentación del texto del proyecto de ley sino también la socialización con los congresistas.



El tiempo que tenía el Gobierno Nacional para socializar y contarles a los colombianos los componentes de esta reforma tributaria y sus aristas sociales se agotó. Hoy la ciudadanía no conoce más, no entiende mejor o no dimensiona el sacrificio que implica llenar el cráter fiscal que está dejando la pandemia.



Llegó la hora del Congreso. Es el momento en el que los legisladores podrán moldear o criticar desde la oposición el escenario impositivo que hogares y empresas enfrentarán desde el 2022. ¿Sopesarán alternativas para reducir el impacto?



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda