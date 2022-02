El debate de las pensiones

Esta semana el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, Asofondos, dio a conocer su propuesta para una ‘Reforma Integral de Protección a la Vejez’. Esta constituye la carta que Asofondos pone sobre la mesa para una reforma al sistema pensional colombiano en aras de corregir los desequilibrios y falencias de la institucionalidad actual de pensiones y de seguridad social para la tercera edad.

La fotografía con la que este gremio sustenta sus posiciones es conocida de tiempo atrás por economistas y expertos. En Colombia el sistema pensional se caracteriza por su baja cobertura, su alto grado de inequidad, el creciente déficit del pilar público y la dificultad de muchos adultos mayores en el país de obtener una mesada. Solo uno de cada tres trabajadores cotiza activamente a pensión en nuestra economía y tan solo uno de cada cuatro ciudadanos en edad de pensión efectivamente la recibe. Mientras 1,72 millones de colombianos están pensionados por el sistema y 1,72 reciben subsidios del programa Colombia Mayor, otros 3,2 millones no tienen ninguno de los dos beneficios.



Las pensiones en Colombia ahondan las desigualdades. Mientras la gran mayoría de trabajadores no accede a la mesada, las finanzas públicas -un cuarto de los ingresos tributarios- continúan subsidiando de manera abultada y regresiva a una minoría. De hecho, el déficit del pilar público asciende a unos 44 billones de pesos - alrededor de 4 por ciento del PIB-.



El choque social y económico que ha venido infligiendo la pandemia de la covid-19 al país no ha hecho más que agudizar unas fracturas institucionales que ya venían de tiempo atrás. La masiva pérdida de puestos de trabajo a pesar de la dinámica positiva de crecimiento, la creciente informalidad laboral y el severo impacto al tejido empresarial han terminado por deteriorar aún más la capacidad de millones de trabajadores de aportar y por agrandar la brecha entre quienes hoy gozan del ‘privilegio’ de pensión o van en camino a ello y quienes no.



La propuesta de Asofondos está construida sobre cinco pilares: un régimen solidario no contributivo,Colombia Mayor a todos los mayores de 65 años de Sisben 1 y 2; un régimen semicontributivo, Beps mejorado; un régimen contributivo -AFPs privadas y publicas- bajo las mismas condiciones; un pilar solidario vía un fondo de garantía, y la promoción del ahorro voluntario. De acuerdo a datos de este gremio, el desarrollo de esta reforma pensional llevaría en 2055 a 3,7 millones de pensionados y casi 7 millones de beneficiarios de Colombia Mayor y Beps.



Temas relativos a las pensiones sí han sido mencionados en la actual campaña presidencial como, por ejemplo, la propuesta de Alejandro Gaviria de una pensión universal de 400 mil pesos a mayores de 65 años. En el caso de Gustavo Petro, candidato puntero en las encuestas, el camino sería financiar de manera obligatoria con los ahorros de los cotizantes para el futuro, pensiones y gasto público de hoy.



No obstante, es momento de que el necesario debate sobre la próxima reforma pensional entre de lleno a la campaña para la Casa de Nariño y lo haga con propuestas mucho más detalladas, cálculos más aterrizados, fuentes y usos de los recursos, e incluso posturas frente a variables delicadas políticamente como la edad de retiro o el monto de la cotización.



La propuesta de reforma de Asofondos está hoy sobre la mesa y sería positivo para la contienda electoral comprender de mejor manera las posiciones de los precandidatos, los elementos de reforma que buscan y la prioridad que le dan en su agenda.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda