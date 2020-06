El decálogo de la Andi

Ayer la Asociación Nacional de Industriales (Andi) publicó un “Decálogo de Apoyo a la Empresa Nacional”.

Son diez iniciativas para, según Bruce McMaster, presidente de este gremio, “corregir el rumbo” en medio del severo golpe económico y social de la pandemia del coronavirus.



La dirección que por décadas ha tomado el país y que hoy critica la Andi es la de “una doctrina de apertura comercial, olvidando casi completamente las políticas de desarrollo empresarial e industrial”.



No se equivoca el gremio en advertir que la pandemia genera y seguirá generando graves impactos sociales y económicos en materia de crecimiento, empleo y actividad empresarial. Esto ya se está traduciendo en el cierre de negocios, pérdida de puestos de trabajo y un desgarre del tejido empresarial que le costará años a la economía nacional recuperar y reactivar.



Es evidente que una situación como la que está atravesando el mundo, donde el choque es casi generalizado y las cadenas de suministro global fueron afectadas, empujará a muchos gobiernos a cerrar sus economías, proteger sus industrias estratégicas y elevar más barreras al intercambio comercial.



El paquete de medidas para “defender las empresas” podrían agruparse en varias categorías: los cambios de política pública en desarrollo empresarial, los planes para estimular compras, las medidas para la liquidez y para mejorar las finanzas y la atracción de inversiones.



En el primer bloque, el de las políticas públicas para el fortalecimiento, desarrollo y formalización empresarial, la invitación al Gobierno Nacional es a la ejecución de múltiples iniciativas y propuestas que apuntan a esos objetivos y que fueron lanzadas antes de la pandemia.



De hecho, el Plan de Desarrollo de la administración Duque incluye un Pacto por el Emprendimiento, una veintena de “pactos por el crecimiento y por el empleo” firmados con sendos sectores productivos y un abanico de documentos de política alrededor de estas temáticas. Antes de inventarse más estrategias y ‘pactos’, lo clave sería tratar de implementar lo que está en el papel.



Otro frente es el de las medidas para proteger las finanzas del sector privado y para desplegar, como lo expresa directamente el punto cinco del decálogo, un “plan de salvamento de empresas”. Esta iniciativa, de ser aceptada por el Gobierno y el sector financiero, merecería revisarse en sus detalles.



En primer lugar, el margen de maniobra fiscal del Gobierno colombiano es tan limitado que no alcanzaría para desplegar una medida tan ambiciosa. Además, sería complicado establecer criterios para que el Ejecutivo terminara eventualmente por seleccionar a dedo las empresas a salvarse y a las que dejaría hundir.



Por el contrario, ampliar y robustecer las medidas para mejorar la liquidez de las empresas es una discusión que no puede demorarse. Más allá de autorizar aperturas, el Gobierno debe seguir de cerca el flujo de recursos a negocios de todos los tamaños para que haya capital de trabajo y recursos para las nóminas que ayuden a sobrevivir el vendaval.



Por último, la Andi ha advertido que su llamado a la protección de la ‘empresa nacional’ no invita al proteccionismo. Existe una diferencia entre demandar más fuerza para defendernos de las prácticas desleales del comercio, o hacer una campaña de estímulo al consumo de productos hechos en el territorio nacional, e impulsar el cierre de la economía.



La pertinencia de incluir en el debate económico nacional qué tipo de medidas deben tomarse para mitigar la destrucción de empleos y la desaparición de empresas, sin proteccionismo y con beneficio al consumidor, es urgente.



Francisco Miranda Hamburger

