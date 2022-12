El empleo en 2023

Esta semana el informe del Dane sobre el mercado laboral correspondiente a octubre pasado trajo una buena noticia. La tasa de desempleo nacional regresó a un dígito (9,7%) en el décimo mes del año en comparación con el mismo período del 2021. De acuerdo a la organización estadística en el último año se recuperaron alrededor de 1,52 millones de puestos de trabajo, 563 mil para hombres y 958 mil para mujeres.

Si bien es necesario contemplar la estacionalidad, el regreso a una tasa de menos de 10% constituye una muestra de cómo el dinamismo que la economía colombiana ha registrado en este 2022 -y que se refleja en las estimaciones de crecimiento del PIB para fin de año- logra traducirse en la generación de empleo. Esto no es menor ya que el rezago entre el ritmo de la economía y el ritmo de creación de puestos de trabajos ha sido una de las características de estos tiempos de reactivación.



Que el comercio -con 345 mil-, las actividades culturales y de entretenimiento (277 mil) y las industrias manufactureras (237 mil) sean los sectores líderes en la generación de empleo es asimismo indicador del impulso continuado de la recuperación económica. Por otro lado, estas actividades también están produciendo muchas vacantes que llenan mujeres, que han visto reducirse sus tasas de desocupación. A lo anterior debe añadirse la resistencia a la informalidad a caer (57,8% en octubre) así como la existencia de 2,4 millones de desempleados, cada uno con el drama personal que trae no tener trabajo.



En un tema como el del empleo es necesario recibir estas buenas tendencias, pero reconocer que estos meses reportan las vacantes con miras a la temporada de fin de año, que son de carácter temporal. Además, mantener esta tasa nacional en un dígito no es tarea sencilla. Por un lado, las perspectivas económicas para el año entrante reflejan una drástica desaceleración en el ritmo de crecimiento de más de 7% este año a alrededor de 2%, o menos, en 2023. Este freno en las actividades productivas se trasladará inevitablemente en la capacidad del aparato productivo nacional de generar nuevos puestos de trabajo.



Por otro lado, aún no hay claridad sobre la magnitud del aumento en el salario mínimo para 2023 que definan en las mesas tripartitas de concertación. El dato de productividad que se tomará será de 1,24%, pero falta la variación anual de precios, que se dará a conocer este lunes, y lo que se eleve como producto de las negociaciones. Dado que más de la mitad de la población ocupada en Colombia devenga el mínimo o menos, la definición de este porcentaje de subida impactará no solo los ingresos de millones de hogares sino también, en cierto grado, el ritmo de la creación de nuevos puestos de trabajo.



El empleo, junto a otras angustias económicas como la inflación, constituyen hoy la principal preocupación de los ciudadanos y, por ende, una crucial demanda a la gestión del Gobierno. A pesar de la reactivación de la economía nacional, aún persisten millones de compatriotas que se quedaron atrás y siguen experimentando el severo choque de la pandemia.



La generación de más puestos de trabajo, formales y estables, debe constituir la prioridad máxima de la Casa de Nariño. En especial, en medio del tránsito a un 2023 que se caracterizará por la persistencia del alto costo de vida, desaceleración y la eventual discusión de la reforma laboral, cuyo objetivo central deberá ser habilitar a la economía colombiana a crear empleo de forma más dinámica, flexible y con protección social.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda