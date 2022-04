El empleo y los candidatos

De acuerdo a las más recientes encuestas, la economía es la principal problemática que afecta a la mayoría de los colombianos en mitad de la actual campaña presidencial. Esta preocupación de la opinión pública ha llevado la agenda económica a un lugar de privilegio en la discusión electoral que no es común en la política nacional. Y dentro de estos temas económicos se destaca el del empleo.

La pandemia del coronavirus se caracterizó por una destrucción masiva de puestos de trabajo tanto en Colombia como en el resto del mundo. De acuerdo a las cifras del Dane, la economía alcanzó a perder más de 5 millones de empleos en 2020 que, gracias a la reactivación y al compromiso de las empresas y negocios de todos los tamaños y de la resiliencia de los colombianos, han venido recuperándose de manera activa.



A pesar de esta realidad, sigue existiendo una brecha entre el ritmo de crecimiento del PIB y la dinámica de creación de nuevos puestos de trabajo. La reactivación del empleo es tangible: millones de colombianos han ingresado a la población ocupada y la tasa de informalidad se ha reducido. No obstante, en varias regiones del país y en poblaciones de mujeres y jóvenes esa recuperación no ha contado con el mismo impulso y los datos estadísticos reflejan rezagos que merecen atención.



Si bien el mercado laboral, con un 12,9% de desempleo, está cercano a los niveles previos a la irrupción de la covid-19, esta fotografía de la pre-pandemia ya contaba con llamados urgentes a cambios y reformas, así como preocupaciones sobre la calidad del empleo y la pertinencia de la formación. Por eso no genera mayor sorpresa que la generación de puestos de trabajo esté dentro de las principales prioridades de todos los candidatos a la Presidencia de la República. El consenso entre las campañas incluso incorpora la necesidad de estrategias específicas para los grupos de poblaciones más vulnerables al desempleo, esto es, jóvenes y mujeres. Pero la diferencia está en los énfasis y los roles que cada programa le da al Estado, las empresas, los actores locales, los emprendimientos, la formación y hasta algunos sectores.



Dentro de los candidatos que encabezan la carrera presidencial esos roles sí generan abordajes distintos: el senador Gustavo Petro impulsa una “política de empleo garantizado”, “base de un nuevo contrato social” en la que el Estado le daría puesto de trabajo a quienes no consigan. Por otro lado, Federico Gutiérrez apuesta claramente al sector privado como el motor de la generación de empleo, incentivando a las empresas en su contratación, con la idea del crecimiento económico como mejor política de empleo y el empleo como mejor política social. Sergio Fajardo, por su parte, enfatiza en la formación y capacitación con el Sena, en la calidad del empleo y en el papel de los actores locales como las cámaras de comercio, las universidades y las cajas de compensación.



Evidentemente en este tema, al igual que en muchos otros, el énfasis de las estrategias importa y mucho. Si algo ha dejado en claro la senda de reactivación de la economía colombiana en este año y medio pasado, es el rol de las empresas y los negocios, de todos los tamaños, en la protección y la creación de literalmente millones de puestos de trabajo en medio de la peor crisis económica de la historia reciente.



El papel del Estado en la recuperación del empleo no ha sido el de generarlos o “garantizarlos”, sino de crear incentivos, condiciones y estímulos para que los privados y los empresarios hagan lo que saben hacer mejor. El énfasis en esos rezagos sociales es evidentemente urgente y el próximo gobierno debe atenderlos. Pero sí es clave en dónde se deposita el centro de la estrategia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda