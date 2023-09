El futuro de la Bolsa

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha experimentado esta semana unas difíciles jornadas que han agudizado complejas limitaciones en términos de liquidez, profundidad e incluso confianza. A raíz de la publicación de un informe de JP Morgan que indicó que el mercado accionario colombiano podría ser reclasificado como “mercado frontera”, las acciones de las empresas que cotizan en la BVC se desplomaron el martes pasado 2,45 por ciento.

El reporte de este banco de inversión realiza una dura evaluación del mercado nacional: “No vemos grandes propulsores positivos para las acciones colombianas: un escenario macro poco atractivo y un panorama político incierto nos mantienen al margen. Es principalmente en las valoraciones donde Colombia se destaca, ya que los múltiplos están extremadamente descontados, pero eso viene acompañado de un pobre top down y ganancias débiles”.



Ser excluido del Índice MSCI de mercados emergentes y bajar a un ‘mercado frontera’ implica entrar a un universo de mercados más pequeños, con menor desarrollo, más riesgoso y de baja liquidez. Esto, que todavía no es un hecho y es más una advertencia, desencadenaría una serie de consecuencias negativas para el mercado bursátil colombiano como la salida de capitales y la pérdida de visibilidad y de mayor atractivo ante un gran número de inversionistas.



Ayer, los coletazos del informe de JP Morgan continuaron en la BVC que registró pérdidas. El MSCI Colcap, que refleja las variaciones en los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, cerró en 1.046,70 unidades, una caída de 0,43 por ciento. Este resultado es el punto más bajo que se registra en este año y similar al experimentado en medio de la crisis de la pandemia en 2020.



De hecho, en lo corrido de 2023 el índice ha caído 18,61 por ciento, retornando a niveles de hace 15 años.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reaccionó a estas caídas del mercado bursátil afirmando que esta situación no genera mayor sorpresa. “¿Les sorprende? Colombia, desde hace medio siglo, está diciendo que no hay mercado de capitales. Solo hay máximo 120 empresas que han estado en la bolsa”, afirmó el jefe de la cartera de las finanzas públicas.



Es cierto lo que afirma la cabeza del equipo económico del Gobierno Nacional: en años recientes el mercado de acciones colombiano ha experimentado un grado de retroceso en términos de liquidez, de emisores y profundidad.



No obstante, el futuro de los mercados de acciones y de la Bolsa de Valores debería preocupar a las autoridades económicas del país. El desarrollo económico de una nación está ligado al desarrollo, la profundidad y la eficiencia de sus mercados financieros. Las carencias estructurales del mercado de capitales colombiano ya han sido diagnosticadas en años recientes. Por ejemplo, la Misión del Mercado de Capitales de 2019 identificaba “insuficiencias” como la poca competitividad, la alta concentración en actores y actividades, inconsistencias y desincentivos en la regulación, así como una institucionalidad “poco clara”.



Este bajo momento de la BVC se está presentando a pocos días de un avance importante en el proceso de integración bursátil de Colombia con sus contrapartes en Chile y Perú. Precisamente el objetivo de ese proceso es la conformación de un mercado accionario más líquido, más profundo y más atractivo para los inversionistas, que entraría en funcionamiento pleno en unos 18 a 24 meses.



Un mercado de capitales es crucial en la solidez institucional del sistema financiero de una economía y los esfuerzos de los distintos actores, incluyendo el Estado, para robustecerlo no deberían cesar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda