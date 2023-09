El llamado al Banrep

Ayer el Ministerio de Hacienda, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Asociación. Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) publicaron un comunicado conjunto en el que hacen un llamado al Banco de la República.



La cartera de las finanzas públicas y los gremios de los industriales y de la banca piden al Emisor “anticipar posibles recortes de la tasa de interés de referencia, como en efecto los analistas ya lo prevén”.



Los bancos, la industria y el Ministerio de Hacienda solicitan a la junta directiva del Banrep “trazar una senda que nos permita pensar en una reducción” de las tasas de interés en los próximos meses.



Las razones expuestas por los tres firmantes giran en torno al favorable comportamiento de la inflación local e internacional, incluyendo las positivas previsiones sobre su tendencia de un dígito a final de este año, así como el impacto negativo en el crecimiento y la dinámica económica que han tenido la elevación en el costo de la financiación.



La comunicación tripartita recoge uno de los pocos puntos donde el Gobierno y los representantes del sector privado cuentan con un espacio en común: el ciclo alcista de las tasas sigue enfriando las actividades productivas.



A pesar del complicado momento que atraviesan las relaciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los gremios de la producción, la urgencia y la necesidad de reactivar la economía, casi estancada en el segundo trimestre de este 2023, está por encima de los recientes desencuentros.



La solicitud del minhacienda, la banca y los industriales reconoce no solo el “oportuno accionar” del Banco de la República en contener la disparada en materia de precios sino también el mantenimiento de la “credibilidad monetaria” como respaldo de la “estabilidad macrofinanciera”. Esta petición de acelerar la disminución de las tasas de interés apunta a un difícil dilema que hoy enfrentan no solo el Emisor colombiano sino muchos de los bancos centrales alrededor del mundo.



Determinar el rumbo de la política monetaria en estos entornos pos-pandemia se ha convertido en un desafío con mucha mayor complejidad e incertidumbre que en el pasado, en especial por fenómenos como la disrupción de la oferta y las cadenas de suministro, los efectos de la invasión rusa a Ucrania y los coletazos del covid.



En recientes palabras de Christine Lagarde, la presidente del Banco Central Europeo, “para reconstruir la confianza en instituciones expertas, necesitamos hacer un mejor trabajo en transmitir la incertidumbre que enfrentamos”.



Es justo decir tanto que el comunicado respeta la autonomía del Emisor en estas definiciones de política como que los niveles actuales de inflación en el país continúan siendo muy altos -el IPC anual en julio registró 11,78%-. Aún se mantiene la preocupación de presiones inflacionarias por parte de los precios de la gasolina, así como de otros precios regulados, a pesar de que el Gobierno lleva declarando la victoria en la batalla contra el alto costo de vida.



La independencia del Banrepública debe seguir caracterizando la política monetaria y la definición del momento propicio para avanzar en las peticiones del ministerio, la Andi y Asobancaria. No hay duda al respecto.



No obstante, el banco central colombiano enfrenta, como lo afirma Lagarde, “tanto un desafío como una oportunidad” en transmitir las decisiones y sus justificaciones técnicas y comunicar en clave de impactos y efectos en actores sociales. No es un esfuerzo sencillo, pero fortalecerá la confianza de la ciudadanía en el Banco de la República y sus credenciales en la lucha anti-inflacionaria.



