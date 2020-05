El miedo a salir

Hoy se cumplen 50 días del inicio de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Han sido decenas de decretos presidenciales, regionales y locales, dos emergencias económicas y centenares de decisiones sanitarias, educativas, sectoriales e incluso de la esfera privada de empresas y distintas instituciones.



Uno de los mensajes iniciales del aislamiento -y uno de los más poderosos- fue el de quedarse en casa como estrategia para reducir la propagación del coronavirus en el país.



La sociedad colombiana y sus diferentes estamentos abrazó esta simple recomendación. El Gobierno Nacional y las administraciones locales invirtieron esfuerzos y recursos en la pedagogía sobre los síntomas de la covid-19 y demás elementos del ABC sobre la pandemia.



Lo cierto es que la mayoría de colombianos pudo entender los conceptos más básicos del coronavirus, así como las primeras medidas de distanciamiento social que las autoridades empezaron a introducir hace ya casi dos meses.



El eslogan de “Quédate en casa” condensó en tres palabras cortas una poderosa estrategia de comunicación pública. No solo era una acción fácil de entender y ejecutar por cualquier persona, sino que encarnó también una efectiva contribución social.



Solo por acatar el confinamiento en las casas, millones de ciudadanos, no solo en Colombia sino en el resto del mundo, estaban aportando su grano de arena en la ‘guerra’ contra el enemigo invisible del coronavirus.



A lo largo y ancho del planeta, en las redes sociales y en las ventanas de los edificios, en videos, canciones y mensajes, tanto de famosos como de ciudadanos de a pie, el #Quédateencasa fue lo más cercano tanto a un grito de batalla contra la pandemia como un poderoso llamado de acción colectiva a pesar de la necesidad de estar distanciados los unos de los otros.



Para sociedades desiguales como la colombiana, ese confinamiento en casa exacerbó naturalmente las inequidades ya existentes. Tras varias semanas de cuarentena, el debate se centró en los impactos económicos de las medidas sanitarias en los más vulnerables.



Si la primera fase del aislamiento obligatorio tuvo en el quedarse en casa su mensaje más contundente, esta segunda etapa de flexibilización del confinamiento no cuenta con una estrategia de comunicación con una potencia similar.



Así como el Gobierno encerró a Colombia con una mezcla de autoridad y llamados al cuidado, a la hora de que el país empiece a salir debe desplegar argumentos, acciones y mensajes suficientemente persuasivos.



Si bien en muchas partes del territorio nacional se vivieron innumerables ejemplos de indisciplina y muchos ciudadanos rompieron la cuarenrtena por razones económicas, la mayoría que obedeció el encierro hoy tiene temor natural a salir. De acuerdo a la más reciente encuesta de Gallup, el 56 por ciento dice que “lo peor está por venir”, el 55 por ciento cree probable contagiarse en los próximos dos meses y el 62 por ciento confesó “tener miedo”.



El fin del confinamiento requiere de una estrategia integral de comunicación, más allá del programa presidencial diario de televisión. La reactivación económica ha sido confusa y a paso lento, así como el relajamiento del aislamiento en algunos casos.



El Gobierno Nacional requiere de una estrategia integral que sustituya el “Quedarse en casa” con unos mensajes y acciones que ambienten la salida. No será fácil, pero es una tarea conjunta de autoridades, empresas y ciudadanos. Mientras el Gobierno debe garantizar la confianza con medidas de salud, pruebas y vigilancia, las empresas deben cumplir protocolos y crear espacios laborales con distanciamiento. Solo así se podrá vencer el temor a salir.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda