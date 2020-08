El mundo no tiene respiro

La lucha global contra el coronavirus atraviesa por un difícil momento tanto en el frente económico como en el epidemiológico. Con más de 18 millones de casos confirmados y más de 681 mil fallecidos, el costo social y en vidas de la enfermedad no paran.

Conforme se siguen publicando los datos del comportamiento de las distintas economías del mundo en el segundo trimestre, quedan en evidencia los estragos de la pandemia en la actividad productiva.



No es fácil encontrar en la historia económica antecedentes de cifras de crecimiento económico tan negativas. Estados Unidos registró un desplome trimestral de 9,5 por ciento, el peor reportado al menos desde 1947.



La caída del Producto Interno Bruto entre abril y junio de este año para el conjunto de la Unión Europea fue del 11, 9 por ciento. Los guarismos correspondientes a las economías alemana (-10,1 por ciento), de Francia (-13,8 por ciento) y de España (-18,5 por ciento) son indicadores del severo golpe sufrido por el Viejo Continente.



América Latina no está exenta del hundimiento global: México reportó una contracción de 18,9 por ciento, mientras Chile de 12,4 por ciento. Si bien las cifras oficiales del Dane para Colombia salen a la luz pública la próxima semana, algunas estimaciones apuntan a un desplome alrededor del 12,5 por ciento.



Este descalabro económico global ratifica aún la necesidad imperiosa en el continente americano y en Europa de acelerar procesos de reactivación de las actividades productivas.



No obstante, en varios países del mundo, el fin de las cuarentenas y la reapertura de los distintos sectores económicos han conducido a nuevos brotes de covid-19.



Por ejemplo, mientras estados norteamericanos como Florida, California y Texas se vieron forzados a reversar medidas de reactivación económica y de flexibilización de los confinamientos por el crecimiento del ritmo de contagios.



En otras partes del globo como España, Australia, Israel y Alemania se han registrado episodios de aumentos peligrosos de contagios, cuando ya se pensaba que la pandemia se había superado desde el punto de vista de la salud pública.



Por último, países de América Latina son hoy el nuevo epicentro de la enfermedad junto a Rusia, India y Suráfrica, que han visto sus contagios y reportes de muertes crecer en las últimas semanas.



Tanto picos en unas latitudes como rebrotes en otras no solo elevan el impacto de salud de la pandemia sino también complican las expectativas y el ritmo de la recuperación de las economías.



El retorno de las cuarentenas, el endurecimiento de las medidas de distanciamiento social y la implementación de los protocolos sanitarios ralentizan la velocidad en que las actividades productivas retornan.



Además, aumentan el miedo a salir de los ciudadanos y la incertidumbre hacia el futuro de los consumidores y los productores. En resumen, aunque se espera un repunte en el crecimiento para el tercer y el cuarto trimestre del año, los cierres y el crecimiento de los casos frena el ritmo de la reactivación.



Mientras la economía no pueda operar sola porque no es seguro desde la salud pública, los gobiernos del mundo se verán obligados a seguir sosteniendo la liquidez de las empresas como los ingresos básicos de los hogares. Si bien hay un consenso global frente a la urgencia e inevitabilidad del endeudamiento público, países con poco margen de deuda como Colombia quedarán más comprometidos.



Sin claridad en estos momentos sobre la vacuna, queda claro que la “nueva normalidad” y la convivencia con el virus solo funcionarán desde las mejores prácticas sanitarias. La “normalidad” de la economía depende de la salud.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda