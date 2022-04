El mundo se frena

Este lunes 18 de abril inician las reuniones de primavera de 2022 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en las que tradicionalmente se discute sobre el estado actual de la economía global, desarrollo internacional, cambio climático y, aún bajo efectos de la pandemia y en medio de la guerra rusa en Ucrania, sobre recuperación y vacunas. Las tendencias con las que el mundo llega a esta semana de discusiones no son las mejores.



Tras un 2021 caracterizado por la reactivación económica, las disrupciones en las cadenas de suministro, niveles históricos de deuda y nuevas variantes del covid-19, el año en curso arrancó con un deterioro en las perspectivas jalonada por la propagación de ómicron y por la disparada global de la inflación. Precisamente en enero el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial en 2022 en 0,5 puntos porcentuales a 4,4%.



En este primer trimestre del año los nubarrones no hicieron más que crecer y oscurecer el panorama en el corto plazo. Los altos precios de los productos básicos y energéticos alrededor del mundo siguieron aumentando en medio de la recuperación de la demanda y las restricciones de la oferta y vienen empujando a los bancos centrales a responder con subidas en las tasas de interés y endurecimiento de las condiciones financieras. Todo lo anterior sin contar la política de cero coronavirus de China que ha empujado a nuevas cuarentenas masivas y a nuevos retrasos y bloqueos a las cadenas de suministros.



A estas preocupaciones por los altos precios y el fin del dinero barato se les sumó la decisión de Rusia de invadir Ucrania hace casi dos meses. Las consecuencias económicas de este conflicto bélico han demostrado ser de magnitud global y siguen desarrollándose. No hay esquina del planeta donde efectos de la guerra de Putin no se estén sufriendo hoy desde las disrupciones en el mercado de la energía hasta el alza en materias primas y en alimentos, pasando por escasez de fertilizantes e insumos para la agricultura.



Distintas agencias de Naciones Unidas han venido alertando sobre crecientes riesgos de “inseguridad alimentaria” en países africanos y latinoamericanos mientras que naciones como Perú, España y Egipto ya experimentan protestas sociales por los precios de la comida y de los combustibles. La Organización Mundial del Comercio (OMC) redujo sus pronósticos de crecimiento del intercambio global en 2022 de 4,7% a 3% a raíz de la incertidumbre generada por la invasión del Kremlin.



En palabras de Kristalina Georgieva, directora del FMI, la guerra de Rusia en Ucrania ha generado un “masivo retroceso” en la recuperación económica del mundo tras la pandemia. Si bien la dinámica de reactivación global ya venía ralentizándose por la variante ómicron al final del año pasado, la movida de Putin terminó de aplicar un drástico freno de mano al ritmo de repunte mundial.



En resumen, las reuniones en Washington traerán la confirmación de un panorama económico de 2022 mucho más sombrío con la reducción de las proyecciones en 143 economías que cubren el 86% del PIB global. A lo anterior se añade la divergencia en la recuperación entre los distintos países, ricos, emergentes y en desarrollo. Cabe destacar que Colombia, dentro de este escenario mundial, no disminuye, sino al contrario aumenta, las perspectivas de aumento de su PIB tanto por el FMI como por otros entes. En medio de la campaña, los candidatos presidenciales deben tener claro que la senda de reactivación colombiana es positiva y dinámica, aún en medio de un entorno global complejo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda