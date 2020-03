El nuevo reto de Ecopetrol

La guerra de precios que hoy sacude al mercado petrolero global golpea muy cerca a la economía colombiana vía Ecopetrol, la empresa más grande del país.



El histórico desplome de los precios del crudo a raíz del pulso entre Rusia y Arabia Saudita constituye un severo choque a los ingresos no solo de Ecopetrol, sino de todo el sector de energía e hidrocarburos en el mundo.

Si bien este martes los precios del barril de crudo se recuperaron en un 10 por ciento, no hay perspectivas claras de una solución pronta y definitiva de los dos fenómenos que hoy alimentan la crisis: la propagación del coronavirus que deprime la demanda y la sobreoferta generada por los saudíes.



Lo anterior se traduce en un panorama incierto para la industria de hidrocarburos que, dependiendo de cuánto dure esta crisis, terminaría por impactar las operaciones petroleras.



Es importante recordar el papel crucial de las exportaciones de petróleo, y en especial Ecopetrol, no solo en las finanzas del Estado, sino también en todo el sector energético del país y en el crecimiento del PIB.



El año pasado entre impuestos, dividendos y regalías, la compañía le giró al Gobierno en sus distintos niveles más de 26 billones de pesos. Fueron precisamente los dividendos extraordinarios de la empresa los que ayudaron al Gobierno a cuadrar sus cuentas fiscales. Las rentas petroleras conforman alrededor del 12 al 15 por ciento de los ingresos de la Nación.



La compañía colombiana es, asimismo, protagonista no solo en los pilotos experimentales para yacimientos no convencionales, sino también en la transición energética con la construcción del parque solar Castilla y la meta de incorporar 300 MW de energías renovables para 2022.



En otras palabras, la atención y los esfuerzos del Gobierno deben orientarse a la sostenibilidad financiera de la empresa, que el año pasado registró utilidades por más de 13 billones de pesos, las más altas en seis años.



Ecopetrol está hoy mucho más preparada para enfrentar el desplome de precios de hace cinco años cuando se vivió la última gran crisis. La solidez del grupo empresarial se muestra en sus indicadores como el bajo endeudamiento, la posición de caja de 12 billones y un mayor nivel de reservas de hidrocarburos con 7,8 años.



La compañía despliega hoy unas operaciones más eficientes que en el pasado. Mientras que en 2015 el punto de equilibrio era de 63 dólares por barril, hoy está en unos 30 dólares de barril. Esto le permitirá un margen más amplio de maniobra ante los bajos precios.



En este lustro, la petrolera mixta desplegó un exitoso plan de trasformación con ahorros y eficiencias de más de 13 billones de pesos. Este programa, con más 600 iniciativas a lo largo de la cadena, asimismo ha fortalecido otros negocios como el transporte y la refinación, bajó costos y generó más eficiencias en los distintos procesos.



No serán fáciles las decisiones que se deberán tomar para navegar estas aguas turbulentas. Por ejemplo, hoy el precio del barril está peligrosamente cerca del punto de equilibrio y habrá que diseñar planes de contingencia que protejan la rentabilidad.



En pocos meses el entorno para todas las compañías petroleras cambió muy drásticamente. Los cálculos y los márgenes operativos ya no son los mismos y será necesaria una estricta disciplina de capital. Vendrán seguramente dolorosas decisiones de aplazamiento o congelamiento de interesantes proyectos. Sin embargo, la visión del futuro de la empresa no debe perderse de vista.



Ecopetrol enfrenta este nuevo reto empresarial con una resiliencia probada en este quinquenio. Además, cuenta con un liderazgo ejecutivo, en cabeza de Felipe Bayón, capaz y preparado para sortear este complejo escenario de incertidumbre y de volatilidad.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda