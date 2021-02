El plan ‘V’

El pasado viernes, el presidente Iván Duque anunció que el próximo 20 de febrero arrancará la vacunación masiva contra el covid-19 en Colombia. Además confirmó acuerdos de compra con las farmacéuticas Moderna y Sinovac.



El Gobierno Nacional ha garantizado así 61,5 millones de vacunas para inmunizar a unos 35,2 millones de ciudadanos. Este es un poco más del porcentaje de población que los epidemiólogos recomiendan para las coberturas de los esquemas de vacunación.

De hecho, con corte al viernes pasado, alrededor de 91 millones de dosis ya habían sido administradas globalmente: 28,9 millones en Estados Unidos y 23 millones en China. Sin duda, la mayor campaña de vacunación masiva de la historia.



Si bien varios países latinoamericanos ya han comenzando sus respectivos esquemas desde Brasil a Panamá, los indicadores están todos muy debajo de una dosis por cada 100 mil habitantes. Es decir, la región ya está experimentando las dificultades globales en el suministro de las dosis y su aplicación así como el “proteccionismo de las vacunas”.



El anuncio presidencial llega en momentos en que el Ejecutivo se encuentra en medio de fuertes críticas por las demoras en la llegada de las vacunas. La definición tanto de la fecha de arranque como de la primera meta al 31 de marzo -un millón de vacunados- son una noticia alentadora que abre otra vez un compás de esperanza para los colombianos.



Aunque el Gobierno Nacional ya ha avanzado en varios aspectos técnicos, jurídicos y financieros del plan nacional de vacunación, tres semanas es poco tiempo para alistar el despliegue de la política sanitaria, social y económica más crucial de lo corrido del siglo.

La inmunización inicial de unas 1,6 millones de personas de la primera etapa -que incluye al personal de salud y los mayores de 80 años- requerirá una efectiva coordinación entre los distintos actores del plan en distintos niveles de gobierno.



El Ministerio de Salud y sus entidades, las EPS las IPS y los entes territoriales deberán ejecutar no pocas acciones para que las dosis lleguen a la población priorizada.



Otro reto está en la preparación logística y el fortalecimiento de las capacidades de cada una de esas entidades que integran el plan. Aunque Colombia cuenta con un esquema con 21 vacunas contra 26 enfermedades que gozan de reconocimiento internacional, la inmunización contra el coronavirus demandará complementos y ampliaciones.



No menos importante es la estrategia de comunicación, información y movilización social. Un porcentaje considerable de colombianos -alrededor del 40 por ciento- no estaría hoy dispuesto a aplicarse la vacuna.



Si bien es probable que esa proporción baje cuando empiecen las inmunizaciones, la construcción de confianza y transparencia son desafíos complejos en un ambiente polarizado y plagado de desinformación y politiquería con las vacunas.



Al Gobierno Nacional y a las administraciones territoriales les queda asimismo la responsabilidad de asegurar el estricto cumplimiento del orden de inmunización bajo principios de equidad. Sería desastroso que los colombianos desconocieran los criterios de priorización, o buscaran alterarlos vía tutela, corrupcion o clientelismo.



El plan nacional de vacunación contra el covid-19 debe desplegarse con efectividad y rapidez. En términos sanitarios, mientras más personas vulnerables estén inmunizadas, la mortalidad empezará a reducirse, aunque no inmediatamente.



En términos económicos, la vacunación desata una carrera contrarreloj entre las dosis y la propagación del coronavirus. Un despliegue efectivo se traducirá en el levantamiento de las restricciones y la recuperación de la economía.